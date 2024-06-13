Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Türkiye Yetmezmiş Gibi Şimdi de Yunanistan'dan Paylaşılan Adisyonlar Milletimizin Canına Tak Etti

Türkiye Yetmezmiş Gibi Şimdi de Yunanistan'dan Paylaşılan Adisyonlar Milletimizin Canına Tak Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.06.2024 - 14:12

Son zamanlarda sosyal medyada bir akım var biliyorsunuz ki. Gittiğiniz yerlerde masanıza gelen adisyonu paylaşmazsanız, tatiliniz kabul olmuyor. Hele de Yunanistan'a gittiyseniz, ne yediğinizi ne içtiğinizi cümle alem duymalı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu adisyon paylaşma olayına artık bir dur demeye karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Restoranların son zamanlarda astronomik fiyatlar uygulamaya başlamasıyla, adisyonları sosyal medyada paylaşmak da moda oldu.

Restoranların son zamanlarda astronomik fiyatlar uygulamaya başlamasıyla, adisyonları sosyal medyada paylaşmak da moda oldu.

Kimisi İstanbul'da, Ankara'da bir restoranda gelen adisyona isyan ediyor, kimisi de İzmir'de, Eskişehir'de gelen bir adisyona şaşırıyor. Fakat son zamanlarda  adisyonların da bir akımı var. 

Mesela, Yunanistan'a gittiyseniz o adisyon illaki paylaşılacak!

Hwe Twitter'a girdiğinde farklı bir yerin adisyonunu görenler ise artık isyan etmeye başladı.

Hwe Twitter'a girdiğinde farklı bir yerin adisyonunu görenler ise artık isyan etmeye başladı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın