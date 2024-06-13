Türkiye Yetmezmiş Gibi Şimdi de Yunanistan'dan Paylaşılan Adisyonlar Milletimizin Canına Tak Etti

Kimisi İstanbul'da, Ankara'da bir restoranda gelen adisyona isyan ediyor, kimisi de İzmir'de, Eskişehir'de gelen bir adisyona şaşırıyor. Fakat son zamanlarda adisyonların da bir akımı var.

Mesela, Yunanistan'a gittiyseniz o adisyon illaki paylaşılacak!