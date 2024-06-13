Türkiye Yetmezmiş Gibi Şimdi de Yunanistan'dan Paylaşılan Adisyonlar Milletimizin Canına Tak Etti
Türkiye Yetmezmiş Gibi Şimdi de Yunanistan'dan Paylaşılan Adisyonlar Milletimizin Canına Tak Etti
Son zamanlarda sosyal medyada bir akım var biliyorsunuz ki. Gittiğiniz yerlerde masanıza gelen adisyonu paylaşmazsanız, tatiliniz kabul olmuyor. Hele de Yunanistan'a gittiyseniz, ne yediğinizi ne içtiğinizi cümle alem duymalı.
Sosyal medya kullanıcıları, bu adisyon paylaşma olayına artık bir dur demeye karar verdi.
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Restoranların son zamanlarda astronomik fiyatlar uygulamaya başlamasıyla, adisyonları sosyal medyada paylaşmak da moda oldu.
Hwe Twitter'a girdiğinde farklı bir yerin adisyonunu görenler ise artık isyan etmeye başladı.
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