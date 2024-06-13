Evde Karısı Varken Yemek Yapan Erkeğe Ne Dendiğini Soran Kişiye Kapak Gibi Cevaplar
Evde Karısı Varken Yemek Yapan Erkeğe Ne Dendiğini Soran Kişiye Kapak Gibi Cevaplar
Zaman zaman sosyal medyada tartışmaya açılan konulara denk gelmişsinizdir. Fakat bu kez öyle bir konu atıldı ki ortaya, tartışmak bir yana dursun, herkes hemfikir oldu!
Gelin bir göz atalım...
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Yıl olmuş 2024, yemek yapmayı, ev işlerini yapmayı hala kadının 'görevi' olarak görenler var.
Bakınız, bir sosyal medya kullanıcısı "evde karısı varken yemek yapan erkeğe ne denir?" sorusunu sordu.
Neyse ki gelen cevaplar birbirinden nefisti.
Başka soru?
En güzeli de bu olabilir.
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Bu da bir seçenek.
Fena fikir değil.
İllaki bir şey söylemek isterseniz.
Her şeyi de söyletmeyin canım.
Mesela...
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Biraz da gaz verilir ve devam.
Takıldığın bir şey olursa sor yine.
Ya da tavuk sote...
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Romantik ve seksi denir. Kudurun su almaya bile kalkmayan fosiller.