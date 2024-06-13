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Evde Karısı Varken Yemek Yapan Erkeğe Ne Dendiğini Soran Kişiye Kapak Gibi Cevaplar

Evde Karısı Varken Yemek Yapan Erkeğe Ne Dendiğini Soran Kişiye Kapak Gibi Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.06.2024 - 12:02

Zaman zaman sosyal medyada tartışmaya açılan konulara denk gelmişsinizdir. Fakat bu kez öyle bir konu atıldı ki ortaya, tartışmak bir yana dursun, herkes hemfikir oldu! 

Gelin bir göz atalım...

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Yıl olmuş 2024, yemek yapmayı, ev işlerini yapmayı hala kadının 'görevi' olarak görenler var.

Yıl olmuş 2024, yemek yapmayı, ev işlerini yapmayı hala kadının 'görevi' olarak görenler var.

Bir de bu yetmezmiş gibi, ev işlerinde kadınlara 'yardımcı' olan erkekler zaman zaman övülüyor sosyal medyada. Ne zaman bu görevlerin cinsiyete göre değişmediğini idrak edebileceğiz, bilemiyoruz.

Bakınız, bir sosyal medya kullanıcısı "evde karısı varken yemek yapan erkeğe ne denir?" sorusunu sordu.

Bakınız, bir sosyal medya kullanıcısı "evde karısı varken yemek yapan erkeğe ne denir?" sorusunu sordu.
twitter.com

Neyse ki gelen cevaplar birbirinden nefisti.

Neyse ki gelen cevaplar birbirinden nefisti.
twitter.com

Başka soru?

Başka soru?
twitter.com

En güzeli de bu olabilir.

En güzeli de bu olabilir.
twitter.com
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Bu da bir seçenek.

Bu da bir seçenek.
twitter.com

Fena fikir değil.

Fena fikir değil.
twitter.com

İllaki bir şey söylemek isterseniz.

İllaki bir şey söylemek isterseniz.
twitter.com

Her şeyi de söyletmeyin canım.

Her şeyi de söyletmeyin canım.
twitter.com

Mesela...

Mesela...
twitter.com
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Biraz da gaz verilir ve devam.

Biraz da gaz verilir ve devam.
twitter.com

Takıldığın bir şey olursa sor yine.

Takıldığın bir şey olursa sor yine.
twitter.com

Ya da tavuk sote...

Ya da tavuk sote...
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Arwen

Romantik ve seksi denir. Kudurun su almaya bile kalkmayan fosiller.