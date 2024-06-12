Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aşk Hayatlarının Ne Durumda Olduğunu Dobra Dobra Anlatan Mizahşörler

Aşk Hayatlarının Ne Durumda Olduğunu Dobra Dobra Anlatan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.06.2024 - 12:16

Yaz, sıcak, deniz, kum, güneş...E tabii bir de meşhur yaz aşkları. Sahi bu sıcaklarda aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir sosyal medya kullanıcısı, aşk hayatlarımızın nasıl gittiğini sorunca birbirinden orijinal cevaplar da ardı ardına geldi! 

Bakalım, size en yakın hissettiren cevap hangisi olacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Madem buraya kadar geldiniz efendim, sizleri bekletmeden bu mizah dolu paylaşımlara bakmaya başlayalım!

Madem buraya kadar geldiniz efendim, sizleri bekletmeden bu mizah dolu paylaşımlara bakmaya başlayalım!
twitter.com

Durum şimdiden çok vahim...

Durum şimdiden çok vahim...
twitter.com

Anlayamazsın işte!

Anlayamazsın işte!
twitter.com

Kimsere güvencim kalmadı (genel)

Kimsere güvencim kalmadı (genel)
twitter.com

Kiminin de tek bir dileği var.

Kiminin de tek bir dileği var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki nereden biliyorsun, altının üstünden daha iyi olmadığını...

Peki nereden biliyorsun, altının üstünden daha iyi olmadığını...
twitter.com

Hiçbir fırsatı kaçırmayanlarda bugün.

Hiçbir fırsatı kaçırmayanlarda bugün.
twitter.com

Erkekler kapatılsın.

Erkekler kapatılsın.
twitter.com

Biliyoruz ki Mihri burada, içimizde.

Biliyoruz ki Mihri burada, içimizde.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın