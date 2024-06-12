Aşk Hayatlarının Ne Durumda Olduğunu Dobra Dobra Anlatan Mizahşörler

Yaz, sıcak, deniz, kum, güneş...E tabii bir de meşhur yaz aşkları. Sahi bu sıcaklarda aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir sosyal medya kullanıcısı, aşk hayatlarımızın nasıl gittiğini sorunca birbirinden orijinal cevaplar da ardı ardına geldi!

Bakalım, size en yakın hissettiren cevap hangisi olacak?