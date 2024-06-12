Aşk Hayatlarının Ne Durumda Olduğunu Dobra Dobra Anlatan Mizahşörler
Aşk Hayatlarının Ne Durumda Olduğunu Dobra Dobra Anlatan Mizahşörler
Yaz, sıcak, deniz, kum, güneş...E tabii bir de meşhur yaz aşkları. Sahi bu sıcaklarda aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir sosyal medya kullanıcısı, aşk hayatlarımızın nasıl gittiğini sorunca birbirinden orijinal cevaplar da ardı ardına geldi!
Bakalım, size en yakın hissettiren cevap hangisi olacak?
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Madem buraya kadar geldiniz efendim, sizleri bekletmeden bu mizah dolu paylaşımlara bakmaya başlayalım!
Durum şimdiden çok vahim...
Anlayamazsın işte!
Kimsere güvencim kalmadı (genel)
Kiminin de tek bir dileği var.
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Peki nereden biliyorsun, altının üstünden daha iyi olmadığını...
Hiçbir fırsatı kaçırmayanlarda bugün.
Erkekler kapatılsın.
Biliyoruz ki Mihri burada, içimizde.
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