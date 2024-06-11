Kadınların Sevgililerini Hiç Kıskanmadığını Düşünen Kişiye Hayatının Cevabı Verildi

Kıskançlık ilişkilerin her zaman tartışılan bir yönü olmuştur değil mi? Kadınlar daha kıskançtır diyenler, erkekler daha kıskançtır diyenler, yok ben hiç kıskanç değilim diyenler...Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı 'Kadınlar sevgililerini hiç kıskanmazmış gibi geliyor bana' diye paylaşım yapınca hayatının cevabını aldı.