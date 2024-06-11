Kadınların Sevgililerini Hiç Kıskanmadığını Düşünen Kişiye Hayatının Cevabı Verildi
Kadınların Sevgililerini Hiç Kıskanmadığını Düşünen Kişiye Hayatının Cevabı Verildi
Kıskançlık ilişkilerin her zaman tartışılan bir yönü olmuştur değil mi? Kadınlar daha kıskançtır diyenler, erkekler daha kıskançtır diyenler, yok ben hiç kıskanç değilim diyenler...Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı 'Kadınlar sevgililerini hiç kıskanmazmış gibi geliyor bana' diye paylaşım yapınca hayatının cevabını aldı.
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Bugüne kadar pek çok kez kıskanç kadın karakterleri izledik televizyon ekranlarından.
Bir sosyal medya kullanıcısı, kadınların sevgililerini hiç kıskanmadıklarını düşündüğünü söyledi.
Gelen cevaplar ise birbirinden orijinaldi doğrusu!
Durum git gide kötüleşiyor bizden söylemesi.
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Hmm demek diğer kızlar gibi değilim.
Dişi sinekten bile...
Ben daha komiğini de yazarım.
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You dizisini izleyenler online mı?
İşte bu gerçek bir kıskançlık krizi!
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hahahaha "gülme o kıza bn sana daha komik şakalar yaparım" bu ben 😇
Navigasyona sinirlenen kadın ahahha 😁 ‘o ırıspıya mı inanıon bana mı?’
yapmaa kadınlar ve kıskançlık ayrı düşünülüyor mu mal herif sacmalarsan böyle yerin dibine sokarlar seni 😂😂
Toksiklik başka bişey değil. Güvendiğim insanla beraber olurum ne ona hayatı zehir ederim o da zaten bana zehir edemez 😎