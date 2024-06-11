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Kadınların Sevgililerini Hiç Kıskanmadığını Düşünen Kişiye Hayatının Cevabı Verildi

Kadınların Sevgililerini Hiç Kıskanmadığını Düşünen Kişiye Hayatının Cevabı Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.06.2024 - 17:44

Kıskançlık ilişkilerin her zaman tartışılan bir yönü olmuştur değil mi? Kadınlar daha kıskançtır diyenler, erkekler daha kıskançtır diyenler, yok ben hiç kıskanç değilim diyenler...Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı 'Kadınlar sevgililerini hiç kıskanmazmış gibi geliyor bana' diye paylaşım yapınca hayatının cevabını aldı.

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Bugüne kadar pek çok kez kıskanç kadın karakterleri izledik televizyon ekranlarından.

Bugüne kadar pek çok kez kıskanç kadın karakterleri izledik televizyon ekranlarından.

Peki sahiden de böyle mi? Kadınlar, erkeklerden daha mı kıskanç? Yoksa tam tersi bir durum mu var?

Bir sosyal medya kullanıcısı, kadınların sevgililerini hiç kıskanmadıklarını düşündüğünü söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kadınların sevgililerini hiç kıskanmadıklarını düşündüğünü söyledi.
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Gelen cevaplar ise birbirinden orijinaldi doğrusu!

Gelen cevaplar ise birbirinden orijinaldi doğrusu!
twitter.com

Durum git gide kötüleşiyor bizden söylemesi.

Durum git gide kötüleşiyor bizden söylemesi.
twitter.com

👇🏻

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Hmm demek diğer kızlar gibi değilim.

Hmm demek diğer kızlar gibi değilim.
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Dişi sinekten bile...

Dişi sinekten bile...
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Ben daha komiğini de yazarım.

Ben daha komiğini de yazarım.
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You dizisini izleyenler online mı?

İşte bu gerçek bir kıskançlık krizi!

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mamamia

hahahaha "gülme o kıza bn sana daha komik şakalar yaparım" bu ben 😇

Arwen

Navigasyona sinirlenen kadın ahahha 😁 ‘o ırıspıya mı inanıon bana mı?’

nevertheless

yapmaa kadınlar ve kıskançlık ayrı düşünülüyor mu mal herif sacmalarsan böyle yerin dibine sokarlar seni 😂😂

Derya

Toksiklik başka bişey değil. Güvendiğim insanla beraber olurum ne ona hayatı zehir ederim o da zaten bana zehir edemez 😎