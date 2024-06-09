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Eski Sevgilisinin İstediği Gelinliği Nişanlısına Alan Erkek Dumur Etti

Eski Sevgilisinin İstediği Gelinliği Nişanlısına Alan Erkek Dumur Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 14:09

Gün geçmiyor ki sosyal medyada aklımızın ucundan dahi geçmeyen bir paylaşıma denk gelmeyelim. Bu kez bir erkek, eski sevgilisinin istediği gelinliği nişanlısına aldı. Ayrıca gelinliği eski sevgilisine de göndermeyi unutmadı.

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Bugüne kadar birbirinden değişik aldatma/aldatılma hikayesi duymuş olabilirsiniz.

Bugüne kadar birbirinden değişik aldatma/aldatılma hikayesi duymuş olabilirsiniz.

Konu insan ilişkileri olunca işler de sarpa sarabiliyor bazen. Öyle ki kimi zaman şaşkınlıkla izlediğimiz aldatma/aldatılma hikayelerine denk geliyoruz.

Aldatıldığını öğrendiği an verdikleri tepkilerle veya aldıkları intikamlarla içimizin yağlarını eriten birçok kişi var.

Aldatıldığını öğrendiği an verdikleri tepkilerle veya aldıkları intikamlarla içimizin yağlarını eriten birçok kişi var.

Fakat birazdan göreceğiniz intikam, içinizin yağlarını eritmenin de ötesine geçecek. 'Bu kadarına gerek var mıydı?' diye düşüneceksiniz.

Fakat birazdan göreceğiniz intikam, içinizin yağlarını eritmenin de ötesine geçecek. 'Bu kadarına gerek var mıydı?' diye düşüneceksiniz.

Bir erkek, sosyal medyada kendisine ihanet eden sevgilisinin istediği gelinliği, nişanlısı için satın aldı. Gelinliği de eski sevgilisine gönderen kişi, o anları düştüğü bu notlarla paylaştı;

Bir erkek, sosyal medyada kendisine ihanet eden sevgilisinin istediği gelinliği, nişanlısı için satın aldı. Gelinliği de eski sevgilisine gönderen kişi, o anları düştüğü bu notlarla paylaştı;

Bu paylaşımın sosyal medyaya düşmesinin ardından ise kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.

Bu paylaşımın sosyal medyaya düşmesinin ardından ise kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.
twitter.com
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KumdanKum

İntikam mı? Seni unutamıyorum mala bağladım diye bağırıyor halbu ki... Bu nisbetler karşındaki insanı pişman eder ama senden ayrıldığına değil zamanında seni... Devamını Gör

ömer

Nişanlısına acıdım mutsuz bir evliliği olacak… Bir önceki ilişkisini unutmak,intikam,bir takım duyguları tatmin etmek için yeni ilişki yaşayanlar kahpedir.

merve

Nişanlısının storysi "sizinle eğlendi benimle evlendi" ıyy ne varoşluk.