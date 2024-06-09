Eski Sevgilisinin İstediği Gelinliği Nişanlısına Alan Erkek Dumur Etti
Eski Sevgilisinin İstediği Gelinliği Nişanlısına Alan Erkek Dumur Etti
Gün geçmiyor ki sosyal medyada aklımızın ucundan dahi geçmeyen bir paylaşıma denk gelmeyelim. Bu kez bir erkek, eski sevgilisinin istediği gelinliği nişanlısına aldı. Ayrıca gelinliği eski sevgilisine de göndermeyi unutmadı.
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Bugüne kadar birbirinden değişik aldatma/aldatılma hikayesi duymuş olabilirsiniz.
Aldatıldığını öğrendiği an verdikleri tepkilerle veya aldıkları intikamlarla içimizin yağlarını eriten birçok kişi var.
Fakat birazdan göreceğiniz intikam, içinizin yağlarını eritmenin de ötesine geçecek. 'Bu kadarına gerek var mıydı?' diye düşüneceksiniz.
Bir erkek, sosyal medyada kendisine ihanet eden sevgilisinin istediği gelinliği, nişanlısı için satın aldı. Gelinliği de eski sevgilisine gönderen kişi, o anları düştüğü bu notlarla paylaştı;
Bu paylaşımın sosyal medyaya düşmesinin ardından ise kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.
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