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Kocasını ve Sevgilisini Otel Odasında Bastı! Görüntüler Sosyal Medyada Milyonlara Ulaştı!

Kocasını ve Sevgilisini Otel Odasında Bastı! Görüntüler Sosyal Medyada Milyonlara Ulaştı!

Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 08:56

Bir sosyal medya platformunda yayınlanan video, bir kadının kocasını ve sevgilisini otel odasında basma anını gözler önüne serdi. Görüntülerde, aldatılan kadın ve ailesinin, kocasına ve onun sevgilisine fiziksel saldırıda bulunduğu görülüyor. 

İşte, detaylar...

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Kocasını ve sevgilisini otel odasında bastı!

Kocasını ve sevgilisini otel odasında bastı!

Aldatılan kadın ve ailesi, otel odasında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aldatılan eş sinir krizi geçirerek tepki verdi. İsmi açıklanmayan kadın ailesi ile birlikte, aynı yatakta bastığı kocasına ve sevgilisine saldırdı.

Kendisini yastıkla korumaya çalıştı!

Kendisini yastıkla korumaya çalıştı!

Videonun bir bölümünde, adamın sevgilisinin kendisini korumaya çalıştığı, fakat kadının annesinin ona saldırdığı ve yumrukladığı görüldü. Aldatan koca ise, eşi ve ailesinin saldırısından korunmak adına yastığı kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak, yastığın ona sağladığı koruma yetersiz kalıyor.

Sevgilisini korumaya çalışan adama, kayınpederinden tekmeli yanıt ise gecikmedi!

Sevgilisini korumaya çalışan adama, kayınpederinden tekmeli yanıt ise gecikmedi!

Yaşanan olay, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatırken tarafların kimlikleri açıklanmadı.

Çin'de yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı yarattı!

Çin'de yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı yarattı!

Görüntüler, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşıldı ve kısa sürede 400 milyon kez izlendi.

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İddiaya girerim kadın kocasından ayrılmamıştır