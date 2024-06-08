Kocasını ve Sevgilisini Otel Odasında Bastı! Görüntüler Sosyal Medyada Milyonlara Ulaştı!
Kocasını ve Sevgilisini Otel Odasında Bastı! Görüntüler Sosyal Medyada Milyonlara Ulaştı!
Bir sosyal medya platformunda yayınlanan video, bir kadının kocasını ve sevgilisini otel odasında basma anını gözler önüne serdi. Görüntülerde, aldatılan kadın ve ailesinin, kocasına ve onun sevgilisine fiziksel saldırıda bulunduğu görülüyor.
İşte, detaylar...
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Kocasını ve sevgilisini otel odasında bastı!
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İddiaya girerim kadın kocasından ayrılmamıştır