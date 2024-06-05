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Oytun Erbaş'ın 'Analiz Yaparak Bir Kadının Kaç Kişiyle Beraber Olduğunu Bulurum" Açıklaması Yenide Gündemde!

Oytun Erbaş'ın 'Analiz Yaparak Bir Kadının Kaç Kişiyle Beraber Olduğunu Bulurum" Açıklaması Yenide Gündemde!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 22:24

Her yaptığı açıklamayla tüm gözleri üzerine çeken ve bir hayli şaşırtan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama yeniden gündemde. Erbaş'ın 'Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim.' sözlerine karşılık sosyal medya kullanıcılarının da bir kez daha diyecekleri var. 

İşte, detaylar...

Sosyal medyada, Oytun Erbaş'ın açıklamasını yeniden gündeme getiren isim, Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu oldu.

Sosyal medyada, Oytun Erbaş'ın açıklamasını yeniden gündeme getiren isim, Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu oldu.

'Biraz ufak atsak mı?' diyen doçent doktor, Oytun Erbaş'ın açıklamaları üzeren 'Millet şimdi bizi aramaya başlarsa eşime test yaptırmak istiyorum diyerek, hiç şaşırmam!' yorumunu ekledi.

Gelin, önce Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın yaptığı açıklamayı dinleyelim!

Üstelik Erbaş'ın Yaptığı Açıklama Bu Kadar da Değildi: Devamı Haberimizde👇

Tabii bu yaratıcı açıklamaya yaratıcı cevaplar yakışırdı. 👇

Tabii bu yaratıcı açıklamaya yaratıcı cevaplar yakışırdı. 👇
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'girdiği erkeğin DNA'sını aktarabilir demişti. Ortalık yıkıldı, linç edildi.

Bilimsel olarak böyle bir durum çalışmalara rağmen kanıtlanmadı. Oytun da üfürmüş. Kök bilgiye göre erkekten kadına geçen dna değil, elektrik yükü gibi bir şey. (+) yönden (-) yöne doğru akım.'

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Bunu da hatırladığımız iyi oldu... 👇

Bunu da hatırladığımız iyi oldu... 👇
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