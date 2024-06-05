Oytun Erbaş'ın 'Analiz Yaparak Bir Kadının Kaç Kişiyle Beraber Olduğunu Bulurum" Açıklaması Yenide Gündemde!

Her yaptığı açıklamayla tüm gözleri üzerine çeken ve bir hayli şaşırtan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama yeniden gündemde. Erbaş'ın 'Bir analiz yapsaydım bir kadının kaç kişiyle beraber olduğunu DNA'nızdan bulabilirdim.' sözlerine karşılık sosyal medya kullanıcılarının da bir kez daha diyecekleri var.

İşte, detaylar...