Kız Arkadaşına Dokunmak İçin İzin İsteyen Enes Batur Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi (!)
Kız Arkadaşına Dokunmak İçin İzin İsteyen Enes Batur Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi (!)
İlişkiler her zaman sosyal medyanın tartışma konusu olmuştur. Bir çiftin kurmuş olduğu dinamik, diğer bir çifte anlamsız gelebilir. Bu kez kız arkadaşına dokunmak için izin isteyen Enes Batur, sosyal medyanın gündemine geldi.
Kimisi Enes Batur'u desteklerken kimisi de çirkin yorumlarda bulundu.
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Her ilişkinin dinamiği, sınırları farklı. Bir insan kendisiyle bile zaman zaman çelişkiye düşebilirken ilişki içerisindeki çatışmalar kaçınılmaz.
Enes Batur, sevgilisi Zelal Işıl Özdemir ile sık sık romantik ve komik videolar yayınlıyor.
Fakat gelin görün ki bu kez Enes Batur'un yaptığı bir davranış, sosyal medyayı şaşkına çevirdi.
İşte o anlar;
Enes Batur'un izin istemesi ise sosyal medyada resmen dalga konusu oldu.
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Böylesine naif bir davranışa karşı çirkin sözler sarf edenler de oldu.
Neyse ki dalga geçenlere ağzının payını verenler de vardı.
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Düşünülmesi gereken çok şey var ama düşünmek için bir şeyler eksik!
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