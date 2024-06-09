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Kız Arkadaşına Dokunmak İçin İzin İsteyen Enes Batur Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi (!)

Kız Arkadaşına Dokunmak İçin İzin İsteyen Enes Batur Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi (!)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.06.2024 - 11:39

İlişkiler her zaman sosyal medyanın tartışma konusu olmuştur. Bir çiftin kurmuş olduğu dinamik, diğer bir çifte anlamsız gelebilir. Bu kez kız arkadaşına dokunmak için izin isteyen Enes Batur, sosyal medyanın gündemine geldi.

Kimisi Enes Batur'u desteklerken kimisi de çirkin yorumlarda bulundu.

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Her ilişkinin dinamiği, sınırları farklı. Bir insan kendisiyle bile zaman zaman çelişkiye düşebilirken ilişki içerisindeki çatışmalar kaçınılmaz.

Her ilişkinin dinamiği, sınırları farklı. Bir insan kendisiyle bile zaman zaman çelişkiye düşebilirken ilişki içerisindeki çatışmalar kaçınılmaz.

Haliyle sosyal medyanın da işin içine girmesiyle ilişkiler hakkında türlü türlü fikirler ortaya atılıyor. Belki de en çok tartışılan konu, romantik ilişkiler. 

Fakat tartışılmaması gereken bir konu var...

Enes Batur, sevgilisi Zelal Işıl Özdemir ile sık sık romantik ve komik videolar yayınlıyor.

Enes Batur, sevgilisi Zelal Işıl Özdemir ile sık sık romantik ve komik videolar yayınlıyor.

Tabii paylaştıkları bu minnoş videolarla da herkesin kalbini eritmeyi başarıyorlar, aşka olan inancımızı yeniden diriltiyorlar.

Fakat gelin görün ki bu kez Enes Batur'un yaptığı bir davranış, sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

Fakat gelin görün ki bu kez Enes Batur'un yaptığı bir davranış, sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

Sevgilisiyle mutfakta tatlı tatlı yemek yapan Enes Batur, sevgilisine dokunmak için izin istedi. Sevgilisi izin vermediğinde, Enes Batur da aksi bir davranışta bulunmadı.

İşte o anlar;

Enes Batur'un izin istemesi ise sosyal medyada resmen dalga konusu oldu.

Enes Batur'un izin istemesi ise sosyal medyada resmen dalga konusu oldu.
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Böylesine naif bir davranışa karşı çirkin sözler sarf edenler de oldu.

Böylesine naif bir davranışa karşı çirkin sözler sarf edenler de oldu.
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Neyse ki dalga geçenlere ağzının payını verenler de vardı.

Neyse ki dalga geçenlere ağzının payını verenler de vardı.
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Düşünülmesi gereken çok şey var ama düşünmek için bir şeyler eksik!

Düşünülmesi gereken çok şey var ama düşünmek için bir şeyler eksik!
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