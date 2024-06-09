Kız Arkadaşına Dokunmak İçin İzin İsteyen Enes Batur Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi (!)

İlişkiler her zaman sosyal medyanın tartışma konusu olmuştur. Bir çiftin kurmuş olduğu dinamik, diğer bir çifte anlamsız gelebilir. Bu kez kız arkadaşına dokunmak için izin isteyen Enes Batur, sosyal medyanın gündemine geldi.

Kimisi Enes Batur'u desteklerken kimisi de çirkin yorumlarda bulundu.