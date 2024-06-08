Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Şanssız bir gün geçirdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Birazdan göreceğiniz görsellerin şanssızlık seviyesini ise bizim anlatmamıza gerek bile yok! Hayatlarının en bahtsız anlarını yaşayan kişileri görünce, gününüze şükredeceksiniz.

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