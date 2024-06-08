Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Şanssız bir gün geçirdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Birazdan göreceğiniz görsellerin şanssızlık seviyesini ise bizim anlatmamıza gerek bile yok! Hayatlarının en bahtsız anlarını yaşayan kişileri görünce, gününüze şükredeceksiniz.
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"Asansör bozuktu, 6 kat merdiven çıktıktan sonra bunu fark ettim."
"Uzun bir aradan sonra bubble tea içmek istemiştim. Daha pipetimi bile takmadan döktüm."
"Klimam bozuldu ve kedim böyle yaşıyor."
"Odamıza yeni bir pencere açtırmak istemiştik."
"Üzerine pudra şekeri dökmek isterken tuz dökmüşüm."
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"Çorbama biraz biber istemiştim."
"Fotoğraf karemize giren martı yemeğimizi çaldı."
"İşten eve geldiğimde eşim yemeğin hazır demişti."
Artık nasıl sinirlendiyse...
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