Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.06.2024 - 11:31

Şanssız bir gün geçirdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Birazdan göreceğiniz görsellerin şanssızlık seviyesini ise bizim anlatmamıza gerek bile yok! Hayatlarının en bahtsız anlarını yaşayan kişileri görünce, gününüze şükredeceksiniz. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Asansör bozuktu, 6 kat merdiven çıktıktan sonra bunu fark ettim."

"Asansör bozuktu, 6 kat merdiven çıktıktan sonra bunu fark ettim."

"Uzun bir aradan sonra bubble tea içmek istemiştim. Daha pipetimi bile takmadan döktüm."

"Uzun bir aradan sonra bubble tea içmek istemiştim. Daha pipetimi bile takmadan döktüm."

"Klimam bozuldu ve kedim böyle yaşıyor."

"Klimam bozuldu ve kedim böyle yaşıyor."

"Odamıza yeni bir pencere açtırmak istemiştik."

"Odamıza yeni bir pencere açtırmak istemiştik."

"Üzerine pudra şekeri dökmek isterken tuz dökmüşüm."

"Üzerine pudra şekeri dökmek isterken tuz dökmüşüm."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Çorbama biraz biber istemiştim."

"Çorbama biraz biber istemiştim."

"Fotoğraf karemize giren martı yemeğimizi çaldı."

"Fotoğraf karemize giren martı yemeğimizi çaldı."

"İşten eve geldiğimde eşim yemeğin hazır demişti."

"İşten eve geldiğimde eşim yemeğin hazır demişti."

Artık nasıl sinirlendiyse...

Artık nasıl sinirlendiyse...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın