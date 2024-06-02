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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 13:01

Eğer bahtsız bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bir de yaşadıkları aksaklıklarla en şanssız günlerini yaşayan kişileri bir görün. Eminiz ki yaşadığınız güne şükredeceksiniz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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"Parkta kilitli kaldım. Herkese iyi geceler."

"Parkta kilitli kaldım. Herkese iyi geceler."

"Daha fazla çikolata yiyemeyeceğim."

"Daha fazla çikolata yiyemeyeceğim."

"ATM ben kartımı soktuktan sonra güncelleme almaya karar verdi."

"ATM ben kartımı soktuktan sonra güncelleme almaya karar verdi."

"Tam da ihtiyacım olan günde burun aparatı kırıldı."

"Tam da ihtiyacım olan günde burun aparatı kırıldı."

"Sadece iki dakika dışarıda bırakmıştım."

"Sadece iki dakika dışarıda bırakmıştım."
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"Brownie yiyeceğim için çok heyecanlaydım."

Yemek bulmaya çalışan zavallı bir sincap!

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Ne olduğunu anlatmamıza gerek yok...

Ne olduğunu anlatmamıza gerek yok...

Yapıştırıcıyı halınızdan sabunla çıkarmaya çalışmayın.

Yapıştırıcıyı halınızdan sabunla çıkarmaya çalışmayın.

"Nasıl bu şekilde yanabilirim ki?"

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Keşke bu karpuz da biraz yansaymış!

Keşke bu karpuz da biraz yansaymış!

"Sun roofu kapatmayı unuttuğum gece yağmur yağdı"

"Sun roofu kapatmayı unuttuğum gece yağmur yağdı"

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