Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Eğer bahtsız bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız bir de yaşadıkları aksaklıklarla en şanssız günlerini yaşayan kişileri bir görün. Eminiz ki yaşadığınız güne şükredeceksiniz!
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"Parkta kilitli kaldım. Herkese iyi geceler."
"Daha fazla çikolata yiyemeyeceğim."
"ATM ben kartımı soktuktan sonra güncelleme almaya karar verdi."
"Tam da ihtiyacım olan günde burun aparatı kırıldı."
"Sadece iki dakika dışarıda bırakmıştım."
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"Brownie yiyeceğim için çok heyecanlaydım."
Yemek bulmaya çalışan zavallı bir sincap!
Ne olduğunu anlatmamıza gerek yok...
Yapıştırıcıyı halınızdan sabunla çıkarmaya çalışmayın.
"Nasıl bu şekilde yanabilirim ki?"
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Keşke bu karpuz da biraz yansaymış!
"Sun roofu kapatmayı unuttuğum gece yağmur yağdı"
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