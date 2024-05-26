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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 10:16

Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Yine de birazdan göreceğiniz kareler aslında kötü bir gün geçirmediğinizin ispatı olacak. Her şey ters giderken bir de bu durumları yaşadığınızı düşünün!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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