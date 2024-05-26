Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Yine de birazdan göreceğiniz kareler aslında kötü bir gün geçirmediğinizin ispatı olacak. Her şey ters giderken bir de bu durumları yaşadığınızı düşünün!
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"Arabamı evimin önüne park etmiştim."
"Birinin acilen o tuvalet kağıdına ihtiyacı var!"
"2 bin dolar verdiğim taharet klozeti..."
Bir insan doğum gününde bile mi mutlu olamaz?
Kimin yaptığını sormaya gerek yok galiba.
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"3. kata gitmek istiyorum!!"
"Gözlüklerimi düşürdüm ve üstüne bastım"
"Birisi ilk kızaran çileğimden ısırık almış"
"Şans kurabiyemin içinde 3 aylık bedava müzik varmış. Tabii süresi geçti."
"Aldığım limonun hiç suyu yok."
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"Bunu nasıl başarmış olabilirim? Anahtarım çıkmıyor!"
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