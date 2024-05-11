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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.05.2024 - 18:01

Bazı anlarda şanssızlıklar üst üste gelir. Küçük gibi görünen bir detay bile o anda sinirinizi bozmaya yeter. Birbirinden şanssız insanların yaşadıkları tatsız olayları sizler için derledik.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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"Kurbağayı ezmeden kapımı açamıyorum."

"Kurbağayı ezmeden kapımı açamıyorum."

Zavallı kurbağa :(

"Bir çocuk klimanın içine bozuk paraları attı."

"Bir çocuk klimanın içine bozuk paraları attı."

Bir sabah sakince uyandığınızı düşünün...

Bir sabah sakince uyandığınızı düşünün...

"Tekerlekleri geçen hafta değiştirmiştim"

"Tekerlekleri geçen hafta değiştirmiştim"

Kulaklığı çamaşır makinesinde yıkamak mı?

Kulaklığı çamaşır makinesinde yıkamak mı?

Pek tercih etmiyoruz.

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Bu artık şanssızlık değil maalesef.

Bu artık şanssızlık değil maalesef.

Düşen yiyeceklerin ters döküleceğini artık hepimiz biliyoruz galiba?

Düşen yiyeceklerin ters döküleceğini artık hepimiz biliyoruz galiba?

"İstediğim dövme buydu..."

"İstediğim dövme buydu..."

"Yapılan ise bu!"

"Yapılan ise bu!"

"Gecenin 2'sinde dolabım yere düştü."

"Gecenin 2'sinde dolabım yere düştü."
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Toplu kullanılan makinelerde çamaşır yıkamak rezilliktir.

Toplu kullanılan makinelerde çamaşır yıkamak rezilliktir.

"Çocuklarım dişlerini fırçalıyordu."

"Çocuklarım dişlerini fırçalıyordu."

"Sanırım su şişem makinede yıkanmaya uygun değilmiş."

"Sanırım su şişem makinede yıkanmaya uygun değilmiş."

Geri dönüşü olmayan şekilde hem de!

Geri dönüşü olmayan şekilde hem de!

Bir pakettekine bakın, bir de içinden çıkana.

Bir pakettekine bakın, bir de içinden çıkana.

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