Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı anlarda şanssızlıklar üst üste gelir. Küçük gibi görünen bir detay bile o anda sinirinizi bozmaya yeter. Birbirinden şanssız insanların yaşadıkları tatsız olayları sizler için derledik.
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"Kurbağayı ezmeden kapımı açamıyorum."
"Bir çocuk klimanın içine bozuk paraları attı."
Bir sabah sakince uyandığınızı düşünün...
"Tekerlekleri geçen hafta değiştirmiştim"
Kulaklığı çamaşır makinesinde yıkamak mı?
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Bu artık şanssızlık değil maalesef.
Düşen yiyeceklerin ters döküleceğini artık hepimiz biliyoruz galiba?
"İstediğim dövme buydu..."
"Yapılan ise bu!"
"Gecenin 2'sinde dolabım yere düştü."
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Toplu kullanılan makinelerde çamaşır yıkamak rezilliktir.
"Çocuklarım dişlerini fırçalıyordu."
"Sanırım su şişem makinede yıkanmaya uygun değilmiş."
Geri dönüşü olmayan şekilde hem de!
Bir pakettekine bakın, bir de içinden çıkana.
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