Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Tam da kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz görseller size ilaç gibi gelecek. Zira sizden çok daha kötü bir gün geçiren kişiler de var.
Gelin bu bahtsız kişilere bir göz atalım.
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1. Galiba bu kişinin kilosunu öğrenmek için tartıya çıkmasına gerek yokmuş.
2. Düğünden hemen önce şu şekil bir lekeye ne yapabilirsin ki?
3. Basketbol oynarken bileğini burkan kişi acı içerisinde gibi görünüyor.
4. Arabaya ne koyduğumuza dikkat etmekte fayda var.
5. "Sadece yemek yemek istemiştim"
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6. "Çantamın su geçirmez olduğunu sanıyordum. Ta ki yağmur altında yürüyüne kadar."
7. Doğum günü pastasının nasıl teslim edildiğine bakar mısınız?
8. Peki bu pizzaya ne demeli?
9. "Pedlerimi yeni almıştım"
10. Telsiz nasıl tam da boyanın içerisine düşmüş olabilir?
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11. "Dışarıda çalışmaya karar verdim. Bir kuş ise benim için sürpriz hazırlamıştı."
12. Her kuş da kötü değil şimdi :(
13. "Bir kova tavuğu yedikten sonra dibinde kalanların dokusu biraz farklı geldi."
14. Haftaya görüşmek üzere!
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