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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.04.2024 - 09:01

Bugün kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz şanssız kişiler size biraz moral verebilir. Neyse ki böyle bir gün yaşamıyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Tam da arabanızda keyifle kahve içecekken...

1. Tam da arabanızda keyifle kahve içecekken...

2. "Kedim kendisini pek iyi hissetmiyor."

2. "Kedim kendisini pek iyi hissetmiyor."

3. Yorucu bir günün ardından eve geldiniz, kendinize bir yemek hazırladınız ve başınıza gelenler;

3. Yorucu bir günün ardından eve geldiniz, kendinize bir yemek hazırladınız ve başınıza gelenler;

4. "Arabamın kilometresinin 45678 olduğu anın fotoğrafını çekmek için bir hafta beklemiştim."

4. "Arabamın kilometresinin 45678 olduğu anın fotoğrafını çekmek için bir hafta beklemiştim."

5. Sakın ola ısıtıcılara fazla yaklaşmayın!

5. Sakın ola ısıtıcılara fazla yaklaşmayın!
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6. "Uzun süredir ilk kez topuklu ayakkabı giydim ve sonuç..."

6. "Uzun süredir ilk kez topuklu ayakkabı giydim ve sonuç..."

7. "Su ısıtıcısının içerisinde ölü bir böcek gördüm."

7. "Su ısıtıcısının içerisinde ölü bir böcek gördüm."

8. Kulaklarınızı köpeklerinizin yanında bırakmazsanız iyi olur.

8. Kulaklarınızı köpeklerinizin yanında bırakmazsanız iyi olur.

9. "Havaalanında çikolatanın üzerine oturdum."

9. "Havaalanında çikolatanın üzerine oturdum."

10. Daha önce hiç tekeri patlayan bir uçak gördünüz mü?

10. Daha önce hiç tekeri patlayan bir uçak gördünüz mü?

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