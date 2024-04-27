Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bugün kötü bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsanız birazdan göreceğiniz şanssız kişiler size biraz moral verebilir. Neyse ki böyle bir gün yaşamıyoruz!
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1. Tam da arabanızda keyifle kahve içecekken...
2. "Kedim kendisini pek iyi hissetmiyor."
3. Yorucu bir günün ardından eve geldiniz, kendinize bir yemek hazırladınız ve başınıza gelenler;
4. "Arabamın kilometresinin 45678 olduğu anın fotoğrafını çekmek için bir hafta beklemiştim."
5. Sakın ola ısıtıcılara fazla yaklaşmayın!
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6. "Uzun süredir ilk kez topuklu ayakkabı giydim ve sonuç..."
7. "Su ısıtıcısının içerisinde ölü bir böcek gördüm."
8. Kulaklarınızı köpeklerinizin yanında bırakmazsanız iyi olur.
9. "Havaalanında çikolatanın üzerine oturdum."
10. Daha önce hiç tekeri patlayan bir uçak gördünüz mü?
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