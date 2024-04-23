Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın Dört Bir Yanından En Tuhaf Binalar
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın Dört Bir Yanından En Tuhaf Binalar
Bugüne kadar belki yaşadığınız yerde belki izlediğiniz programlarda birbirinden ilginç binalara denk gelmişsinizdir. Dünyanın dört bir yanında ise hangi kafayla yapıldığını anlamakta zorlanacağınız birbirinden değişik binalar var!
Hepsi de gerçek...
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1. Bangkok'ta bulunan Fil Binası kesinlikle listenin başını çekiyor!
2. Bangkok'un tek ilgi çekici binası Fil değil. Robot bina da oldukça meşhur;
3. Prag'daki Zizkov Televizyon Binası ise fırlamaya hazır bir roket gibi duruyor.
4. Kentucky'de bulunan Kaden Tower ise dantelle bezenmiş gibi.
5. Madrid'in eşsiz binalarından biri de kesinlikle Mirador Building.
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6. İngiltere'de bulunan bu binalar ise bir çeşit depoya değil, tiyatroya ait!
7. Distopik bir filmden fırlamış gibi duran Selfridges Building ise aslında Birmingham'da bulunan bir AVM.
8. Barselona'da yer alan Agbar Kulesi ise halk arasında "fitil" veya "kabuk" olarak anılıyormuş.
9. Slovak Radyo Binası ise yerçekimine resmen meydan okuyor.
10. Çin Merkez Televizyonu’nun genel müdürlük binası da oldukça ilgi çekici görünüyor.
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11. Görmüş olduğunuz bina oldukça resmi bir göreve hizmet ediyor. Küba'da bulunan Rusya elçiliği binası;
12. Bu fikri Rizeliler Çinlilere nasıl kaptırmış olabilir?
13. Çin'deki Guangzhou Yüzüğü binası ise dünyanın en büyük halka şeklindeki binası.
14. Türkiye'den örnekler de azımsanmayacak kadar çok!
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