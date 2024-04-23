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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın Dört Bir Yanından En Tuhaf Binalar

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın Dört Bir Yanından En Tuhaf Binalar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.04.2024 - 18:46

Bugüne kadar belki yaşadığınız yerde belki izlediğiniz programlarda birbirinden ilginç binalara denk gelmişsinizdir. Dünyanın dört bir yanında ise hangi kafayla yapıldığını anlamakta zorlanacağınız birbirinden değişik binalar var! 

Hepsi de gerçek...

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1. Bangkok'ta bulunan Fil Binası kesinlikle listenin başını çekiyor!

1. Bangkok'ta bulunan Fil Binası kesinlikle listenin başını çekiyor!

2. Bangkok'un tek ilgi çekici binası Fil değil. Robot bina da oldukça meşhur;

2. Bangkok'un tek ilgi çekici binası Fil değil. Robot bina da oldukça meşhur;

3. Prag'daki Zizkov Televizyon Binası ise fırlamaya hazır bir roket gibi duruyor.

3. Prag'daki Zizkov Televizyon Binası ise fırlamaya hazır bir roket gibi duruyor.

4. Kentucky'de bulunan Kaden Tower ise dantelle bezenmiş gibi.

4. Kentucky'de bulunan Kaden Tower ise dantelle bezenmiş gibi.

5. Madrid'in eşsiz binalarından biri de kesinlikle Mirador Building.

5. Madrid'in eşsiz binalarından biri de kesinlikle Mirador Building.
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6. İngiltere'de bulunan bu binalar ise bir çeşit depoya değil, tiyatroya ait!

6. İngiltere'de bulunan bu binalar ise bir çeşit depoya değil, tiyatroya ait!

Landmark Tiyatro binası, 1980'lerde çıkan bir yangında kısmen tahrip olan ve daha sonra yıkılan Pavilion Tiyatrosu'nun yerine inşa edilmiş.

7. Distopik bir filmden fırlamış gibi duran Selfridges Building ise aslında Birmingham'da bulunan bir AVM.

7. Distopik bir filmden fırlamış gibi duran Selfridges Building ise aslında Birmingham'da bulunan bir AVM.

8. Barselona'da yer alan Agbar Kulesi ise halk arasında "fitil" veya "kabuk" olarak anılıyormuş.

8. Barselona'da yer alan Agbar Kulesi ise halk arasında "fitil" veya "kabuk" olarak anılıyormuş.

Agbar Kulesi'ni tasarlayan mimar Jean Nouvel'ın bu tasarımı gerçekleştirirken Barselona şehrine yakın olan Montserrat dağından ve de bir gayzerin havaya yükselmesinden esinlendiği belirtiliyor.

9. Slovak Radyo Binası ise yerçekimine resmen meydan okuyor.

9. Slovak Radyo Binası ise yerçekimine resmen meydan okuyor.

10. Çin Merkez Televizyonu’nun genel müdürlük binası da oldukça ilgi çekici görünüyor.

10. Çin Merkez Televizyonu’nun genel müdürlük binası da oldukça ilgi çekici görünüyor.
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11. Görmüş olduğunuz bina oldukça resmi bir göreve hizmet ediyor. Küba'da bulunan Rusya elçiliği binası;

11. Görmüş olduğunuz bina oldukça resmi bir göreve hizmet ediyor. Küba'da bulunan Rusya elçiliği binası;

12. Bu fikri Rizeliler Çinlilere nasıl kaptırmış olabilir?

12. Bu fikri Rizeliler Çinlilere nasıl kaptırmış olabilir?

Meitan Çay Müzesi, Çin

13. Çin'deki Guangzhou Yüzüğü binası ise dünyanın en büyük halka şeklindeki binası.

13. Çin'deki Guangzhou Yüzüğü binası ise dünyanın en büyük halka şeklindeki binası.

14. Türkiye'den örnekler de azımsanmayacak kadar çok!

14. Türkiye'den örnekler de azımsanmayacak kadar çok!

Ülkemizin her köşesinden birbirinden ilginç tasarımlara rastlamak mümkün neredeyse. 

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