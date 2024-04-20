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Dünyanın Dört Bir Yanından Daha Önce Hiç Görmediğiniz Birbirinden İlginç Görseller

Dünyanın Dört Bir Yanından Daha Önce Hiç Görmediğiniz Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.04.2024 - 11:01

Dünyanın sırları, gizli kalmış güzellikleri bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bizler hayatlarımıza her zamanki gibi devam etsek de farkında olmadığımız pek çok olay var. 

Daha önce görmediğiniz birbirinen ilginç görseller, sizi şaşırtacak!

Kaynak: https://www.boredpanda.com/interestin...
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1. Japon pirinç tarlasında yapılan bir sanat eseri!

1. Japon pirinç tarlasında yapılan bir sanat eseri!

2. Her birinin deseni birbirinden farklı olan minik kaplumbağalar.

2. Her birinin deseni birbirinden farklı olan minik kaplumbağalar.

3. Yakınlardaki bir gıda fabrikasının artıklarına giden arıların oluşturduğu renkli bal petekleri.

3. Yakınlardaki bir gıda fabrikasının artıklarına giden arıların oluşturduğu renkli bal petekleri.

4. Ateş böceklerinin uzun pozlamada nasıl görüneceğini merak etmiş miydiniz?

4. Ateş böceklerinin uzun pozlamada nasıl görüneceğini merak etmiş miydiniz?

5. Türkmenistan'daki 'Cehennemin Kapıları'

5. Türkmenistan'daki 'Cehennemin Kapıları'
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6. Peru'dan ise "Ölüm Merdivenleri"

6. Peru'dan ise "Ölüm Merdivenleri"

7. Eski bir Cadılar Bayramı kostümü.

7. Eski bir Cadılar Bayramı kostümü.

8. Giza Piramidini bu açıdan hiç görmüş müydünüz?

8. Giza Piramidini bu açıdan hiç görmüş müydünüz?

9. Her ne kadar ışın kılıcı gibi görünse de, bu Kral Ramses'in mezarına giren güneş ışığı.

9. Her ne kadar ışın kılıcı gibi görünse de, bu Kral Ramses'in mezarına giren güneş ışığı.

10. Bu masa, nerede başlıyor, nerede bitiyor?

10. Bu masa, nerede başlıyor, nerede bitiyor?
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11. Denizlerin unicornu! Karşınızda, narval;

11. Denizlerin unicornu! Karşınızda, narval;

12. Ağacın gölgesinde kalıp erimeyen karlar müthiş bir görüntü sunuyor!

12. Ağacın gölgesinde kalıp erimeyen karlar müthiş bir görüntü sunuyor!

13. 1964'ten ve günümüzden Hong Kong.

13. 1964'ten ve günümüzden Hong Kong.

14. Kopenhag'daki düzenli binalara ne demeli?

14. Kopenhag'daki düzenli binalara ne demeli?

Hallgrimskirkja

15. İzlanda'daki Hallgrimskirkja kilisesi ise filmlerden fırlamış gibi görünüyor!

15. İzlanda'daki Hallgrimskirkja kilisesi ise filmlerden fırlamış gibi görünüyor!

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