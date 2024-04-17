Neydi, Ne Oldular? Dünden Bugüne Teknolojiyle Gelişen Süpürgelerin Evrimine Bakıyoruz

İnsan gücü ile çalışan bir başka değerli buluş körüklü süpürgeler. Bu cihazın dönen bir fırçası ve üst kısmında emme gücünü oluşturmak üzere tasarlanmış ayrıntılı bir körük mekanizması vardı.

Bu mekanizma emiş gücünün anahtarıydı. Çalıştırıldığında genişleyip büzülüyor ve dönen fırçanın yerinden çıkardığı tozu emen bir hava akışı oluşturuyordu. Bunu çalıştırmak için gereken kas gücünü hayal edin!

Dolayısıyla bu süpürgeler gerçek bir ekip çalışmasını zorunlu kılıyordu; çoğunun çalıştırılması için iki kişi gerekiyordu. Bir kişi süpürge kafasını zeminde hareket ettirecek, diğer kişi körüğü çalıştıracak. Ne uğraş ama!