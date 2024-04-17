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Neydi, Ne Oldular? Dünden Bugüne Teknolojiyle Gelişen Süpürgelerin Evrimine Bakıyoruz

etiket Neydi, Ne Oldular? Dünden Bugüne Teknolojiyle Gelişen Süpürgelerin Evrimine Bakıyoruz

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 14:06

Evet, ev temizliği pek çoğumuz için sıkıcı olabilir, ancak süpürgelerin ilk hallerini görünce koşarak süpürgenize sarılacaksınız, bizden söylemesi! Heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? Haydi geçmişten günümüze süpürgelerin ilginç evrimine beraber bir göz atalım!

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Süpürgenin Atalarıyla Başlayalım

Süpürgenin Atalarıyla Başlayalım

Teknoloji bu kadar ilerlemeden önce halılar sopayla dövülerek, çalı süpürgesi ile süpürülerek temizleniyordu. Hala anadolunun bir çok yerinde kullanılır, babaannelerimizin evlerinden akıllarımıza kazınmıştır. Temizlikte hala sadece çalı süpürgesi kullanabildiğimizi düşünün. Olacak iş değil!

Tanıdınız mı? Gırgır!

Tanıdınız mı? Gırgır!

Hala evlerimizde acil durumlarda sık sık kullandığımız hayat kurtarıcı küçük alet, gırgır, süpürgelerden önce büyük bir buluştu.

1860'larda günümüzdeki dikey süpürgeleri andıran bu haliyle icat edildi. Hala elektrikli teknolojiye ulaşamadığımızdan, tamamen insan gücüyle çalışan, ittirince dönen fırçası ile tozları, kırıntıları toplayan hayat kurtarıcı bir aletti.

Körüklü Süpürge

Körüklü Süpürge

İnsan gücü ile çalışan bir başka değerli buluş körüklü süpürgeler. Bu cihazın dönen bir fırçası ve üst kısmında emme gücünü oluşturmak üzere tasarlanmış ayrıntılı bir körük mekanizması vardı.

Bu mekanizma emiş gücünün anahtarıydı. Çalıştırıldığında genişleyip büzülüyor ve dönen fırçanın yerinden çıkardığı tozu emen bir hava akışı oluşturuyordu. Bunu çalıştırmak için gereken kas gücünü hayal edin!

Dolayısıyla bu süpürgeler gerçek bir ekip çalışmasını zorunlu kılıyordu; çoğunun çalıştırılması için iki kişi gerekiyordu. Bir kişi süpürge kafasını zeminde hareket ettirecek, diğer kişi körüğü çalıştıracak. Ne uğraş ama!

At Arabasıyla Taşınan Süpürgeler!

At Arabasıyla Taşınan Süpürgeler!

1898 yılında John S. Thurman benzinle çalışan bir süpürge icat etti. Bu makine havayla tozları iterek bir teneke kutunun içine topluyordu. Hayli ağır olan bu makine, müşteriler temizlik talep ettiğinde at arabasıyla evlerine kadar taşınıyordu. Ancak havayı dışarı üfleyerek tozu bir haznede toplamak -tozların bir kısmı etrafa saçıldığı için- çok da işlevsel değildi.

Dönemin Parlayan Yıldızı Oldular!

Dönemin Parlayan Yıldızı Oldular!

1901 yılında Hubert Cecil Booth, benzinle çalışan ancak tozları içine çeken bir makine icat etti. Booth kısa süre içinde bir şirket kurarak evlere temizlik hizmeti vermeye başladı. 

Ancak makine hala çok ağırdı ve müşterinin evinin önüne kadar at arabasıyla taşınabiliyordu. Bir itfaiye aracındaki gibi makinenin metrelerce uzunluktaki hortumu evin penceresinden içeri sokuluyor ve bu şekilde temizlik yapılıyordu.

Gene de makine gittikçe popüler oldu. Süpürge, İngiltere Kralı VII. Edward’ın taç giyme töreninde kullanıldı! Soylular elektrik süpürgesini sadece bir temizlik aleti değil bir statü göstergesi olarak gördükleri için dostlarını evlerine davet edip “temizlik gösterileri” düzenliyorlardı.

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Evlere Sığan İlk Elektrikli Süpürge

Evlere Sığan İlk Elektrikli Süpürge

Ev tipi ilk elektrikli süpürge 1908 yılında James Spangler tarafından geliştirildi. Yastık kılıfından yapılma toz toplama torbasına ve uzun bir sapa sahip olan bu süpürge, tozları makinenin içine çeken bir fan düzeneğine sahipti. Hemde elektrikle çalışıyordu!

Ancak buluşunu maddi olarak karşılayamadığı için haklarını William H. Hoover’a sattı. Hoover müşterilerine elektrikli süpürgeleri on gün deneme imkânı sundu. Bu teklif sayesinde satışlar hızla arttı. Zamanla elektrikli süpürge kullanımı tüm dünyaya yayıldı.

Daha Ulaşılabilir Süpürgeler

Daha Ulaşılabilir Süpürgeler

1920 sonrası, ayrı bir gövde ve emme hortumu tasarımıyla daha fazla esneklik sunan, ulaşılması zor alanların temizliği için ideal olan teneke kutulu süpürgeler ortaya çıkmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Teknoloji İlerliyor!

İkinci Dünya Savaşı sonrası Teknoloji İlerliyor!

1950 sornası dönemde, kullanılmaya başlanan daha uzun elektrik kabloları ve hortumları kullanıcılara yeni bir özgürlük kazandırdı. Kısa kablolar veya manuel çalıştırma nedeniyle sınırlı bir alana bağlı kalma günleri geride kaldı.

Kirlerin daha kolay ve hijyenik şekilde uzaklaştırılması içinse tek kullanımlık torbalar kullanılmaya başlandı.

Günümüze Yaklaşıyoruz!

Günümüze Yaklaşıyoruz!

2000'lere yaklaştığımızda, dünyanın gelişmiş ülkelerinde elektrikli süpürgeler her evde görülmeye başlıyor. Artık her geçen gün ilerleyen teknoloji ile süpürgelerde, motor verimliliğindeki gelişmeler ve gelişmiş çok yüzeyli temizleme ayarlarının kullanıma sunulması gibi bir çok yenilik görüyoruz.

Kablosuz Çağ!

Kablosuz Çağ!

Günümüz teknolojisi ile artık süpürgeler sınır tanımıyor! Philips AquaTrio 9000 ile, kablolarla sıkışıp kalmıyor, sadece süpürmekle de yetinmiyorsunuz! Üçü bir arada temizlik çözümü ile vakum, silme ve kurulama işlemlerini tek bir adımda gerçekleştirebiliyorsunuz da.

Zeminleri derinlemesine temizlerken aynı zamanda suyla silme özelliğiyle bakteri ve kirlerin etkili bir şekilde giderilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kurutma fonksiyonu sayesinde zeminler hızla kurur ve herhangi bir iz bırakmaz, böylece daha hızlı ve kolay bir temizlik deneyimi sunar.

Philips AquaTrio 9000, pratik tasarımı ve yüksek performansıyla ev temizliğini daha etkili ve keyifli hale getiriyor!

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