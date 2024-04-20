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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.04.2024 - 18:01

Sizin de yaşadığınız bazı bahtsız olaylar var mı? Eminiz sizin için derlediğimiz birbirinden şanssız insanları görünce halinize şükredeceksiniz!

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1. Tatilde fotoğraf çekerken kameranın üzerinde kirpiklerini unutan kişi...

1. Tatilde fotoğraf çekerken kameranın üzerinde kirpiklerini unutan kişi...

2. Birilerinin yeni bir paspasa ihtiyacı varmış gibi duruyor.

2. Birilerinin yeni bir paspasa ihtiyacı varmış gibi duruyor.

3. "Ayağımın üzerinden araba geçti. İşin kötü tarafı, arabayı annem kullanıyordu."

3. "Ayağımın üzerinden araba geçti. İşin kötü tarafı, arabayı annem kullanıyordu."

4. Mumu söndürmeden uyuyakalan kişi.

4. Mumu söndürmeden uyuyakalan kişi.

Mumun yeri de pek iyi sayılmaz hani.

5. "Yeni aldığım tavala birtakım tatsız olaylar yaşandı..."

5. "Yeni aldığım tavala birtakım tatsız olaylar yaşandı..."
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6. "Banyo kapımı kırmak zorunda kaldım."

6. "Banyo kapımı kırmak zorunda kaldım."

7. "Bugün alerji testi yaptırdım."

7. "Bugün alerji testi yaptırdım."

8. Yeni evinize taşınırken şöyle bir kaza geçirmek...

8. Yeni evinize taşınırken şöyle bir kaza geçirmek...

9. "Yeni bilgisayarım kargodan bu şekilde çıktı."

9. "Yeni bilgisayarım kargodan bu şekilde çıktı."

10. "Kız arkadaşım Playstation 5'imin üzerine sıcak ağda döktü."

10. "Kız arkadaşım Playstation 5'imin üzerine sıcak ağda döktü."
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11. "Stres topu tam klavyemin üzerinde patladı."

11. "Stres topu tam klavyemin üzerinde patladı."

12. "Tako yapmak istemiştim"

12. "Tako yapmak istemiştim"

13. "Dizlerimin üstüne güneş kremi sürmeyi unuttum."

13. "Dizlerimin üstüne güneş kremi sürmeyi unuttum."

14. "Yastıklarımızı yıkamak ve kurutmak istemiştim."

14. "Yastıklarımızı yıkamak ve kurutmak istemiştim."

15. "Köpeğimin fotoğrafını çekmek isterken yumurta kolisini üzerine düşürdüm."

15. "Köpeğimin fotoğrafını çekmek isterken yumurta kolisini üzerine düşürdüm."

Bu bahtsızlıklara sadece burada denk gelmeniz dileğiyle, haftaya görüşürüz!

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