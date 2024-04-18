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Kırılmış Yumurta Detaylı Topukludan Pençe Tasarımlı Topukluya Ünlülerin Birbirinden İlginç Ayakkabı Tercihleri

Kırılmış Yumurta Detaylı Topukludan Pençe Tasarımlı Topukluya Ünlülerin Birbirinden İlginç Ayakkabı Tercihleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 15:02

Her sene birçok kez düzenlenen kırmızı halılarda ünlüler dikkat çekmek için ellerinden geleni yapıyor. Haliyle farklı olan da her zaman bir 'adım' öne çıkıyor. Bazı ünlüler ise tercih ettikleri ayakkabılar ise kesinlikle birkaç adım önde!

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Kırmızı halılar ünlülerin ellerinden geldiğince gösteriş yaptığı yerler haline geldi.

Kırmızı halılar ünlülerin ellerinden geldiğince gösteriş yaptığı yerler haline geldi.

Ödül törenleri, basın toplantıları, galalar...Ünlüleri yıl içerisinde pek çok kez kırmızı halıda görüyoruz. Kırmızı halıların ise artık podyumdan eksik kalır yanı yok.

Bu konuda oldukça iddialı olan Zendaya, son kombiniyle de epey dikkat çekmişti;

1. Kombini ayrı bir mesele fakat, Zendaya'nın tercih ettiği ayakkabıları tüm ilginin odağı olmayı başardı.

1. Kombini ayrı bir mesele fakat, Zendaya'nın tercih ettiği ayakkabıları tüm ilginin odağı olmayı başardı.

2. Bugüne kadar ise kırmızı halıda birbirinden iddialı ve yer yer göz kanatan ayakkabılara tanıklık ettik!

2. Bugüne kadar ise kırmızı halıda birbirinden iddialı ve yer yer göz kanatan ayakkabılara tanıklık ettik!

3. Bu karede dikkat çeken yalnızca bir ayakkabı değil!

3. Bu karede dikkat çeken yalnızca bir ayakkabı değil!

4. Tam olmuş ama olmamış da gibi!

4. Tam olmuş ama olmamış da gibi!
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5. Peki bu tasarıma ne demeli?

5. Peki bu tasarıma ne demeli?

Sunny side-up

6. Acaba nasıl yürüdüler üzerinde?

6. Acaba nasıl yürüdüler üzerinde?

7. Eğer giyen kişi Lady Gaga ise her ayakkabı mübahtır!

7. Eğer giyen kişi Lady Gaga ise her ayakkabı mübahtır!

8. Örneğin;

8. Örneğin;

9. Victoria Beckham'ın sarı terliğimsi ayakkabılarını da unutmayalım.

9. Victoria Beckham'ın sarı terliğimsi ayakkabılarını da unutmayalım.
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10. 2024 yılında en iyi görsel efekt Oscarı'nın sahibi olan "Godzilla ve Kong" filminin oyuncularının birlikte tercih ettikleri ayakkabılar ise bu senenin en dikkat çekicisi!

10. 2024 yılında en iyi görsel efekt Oscarı'nın sahibi olan "Godzilla ve Kong" filminin oyuncularının birlikte tercih ettikleri ayakkabılar ise bu senenin en dikkat çekicisi!

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