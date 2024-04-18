Kırılmış Yumurta Detaylı Topukludan Pençe Tasarımlı Topukluya Ünlülerin Birbirinden İlginç Ayakkabı Tercihleri

Her sene birçok kez düzenlenen kırmızı halılarda ünlüler dikkat çekmek için ellerinden geleni yapıyor. Haliyle farklı olan da her zaman bir 'adım' öne çıkıyor. Bazı ünlüler ise tercih ettikleri ayakkabılar ise kesinlikle birkaç adım önde!