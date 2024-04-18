Kırılmış Yumurta Detaylı Topukludan Pençe Tasarımlı Topukluya Ünlülerin Birbirinden İlginç Ayakkabı Tercihleri
Kırılmış Yumurta Detaylı Topukludan Pençe Tasarımlı Topukluya Ünlülerin Birbirinden İlginç Ayakkabı Tercihleri
Her sene birçok kez düzenlenen kırmızı halılarda ünlüler dikkat çekmek için ellerinden geleni yapıyor. Haliyle farklı olan da her zaman bir 'adım' öne çıkıyor. Bazı ünlüler ise tercih ettikleri ayakkabılar ise kesinlikle birkaç adım önde!
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Kırmızı halılar ünlülerin ellerinden geldiğince gösteriş yaptığı yerler haline geldi.
1. Kombini ayrı bir mesele fakat, Zendaya'nın tercih ettiği ayakkabıları tüm ilginin odağı olmayı başardı.
2. Bugüne kadar ise kırmızı halıda birbirinden iddialı ve yer yer göz kanatan ayakkabılara tanıklık ettik!
3. Bu karede dikkat çeken yalnızca bir ayakkabı değil!
4. Tam olmuş ama olmamış da gibi!
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5. Peki bu tasarıma ne demeli?
6. Acaba nasıl yürüdüler üzerinde?
7. Eğer giyen kişi Lady Gaga ise her ayakkabı mübahtır!
8. Örneğin;
9. Victoria Beckham'ın sarı terliğimsi ayakkabılarını da unutmayalım.
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10. 2024 yılında en iyi görsel efekt Oscarı'nın sahibi olan "Godzilla ve Kong" filminin oyuncularının birlikte tercih ettikleri ayakkabılar ise bu senenin en dikkat çekicisi!
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