Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Herkesin Dikkatini İyi veya Kötü Bir Şekilde Çekmeyi Başaran 15 Kırmızı Halı Kombini

Herkesin Dikkatini İyi veya Kötü Bir Şekilde Çekmeyi Başaran 15 Kırmızı Halı Kombini

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.04.2024 - 13:32

Her sene düzenlenen törenlerin kırmızı halılarında pek çok ünlü isim görüyoruz. Son yıllarda erkekler de kombinleriyle kırmızı halıda fark yaratmaya başlasa da, kırmızı halının sahibi kesinlikle kadınlar.

Gelin bugüne kadar kırmızı halıda fark yaratmayı başaran kombinlere bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Valentina Ferrer'in elbisesi önden bakınca oldukça klasik görünüyor. Ta ki yanını dönene kadar!

1. Valentina Ferrer'in elbisesi önden bakınca oldukça klasik görünüyor. Ta ki yanını dönene kadar!

2. Taylor Russell'in elbisesine ise yandan bakmayı tercih ederiz!

2. Taylor Russell'in elbisesine ise yandan bakmayı tercih ederiz!

3. Seni çöpe atacağım poşete yazık diyor, o poşeti kırmızı halıda giymeyi tercih ediyoruz!

3. Seni çöpe atacağım poşete yazık diyor, o poşeti kırmızı halıda giymeyi tercih ediyoruz!

4. Peki Diane Kruger'in elbisenin altına tercih ettiği diz üstü çoraplarına ne demeli? Dikkat çektiği kesin...

4. Peki Diane Kruger'in elbisenin altına tercih ettiği diz üstü çoraplarına ne demeli? Dikkat çektiği kesin...

5. Elena Lenina'nın yerçekimine karşı koyan saçları için kaç ton sprey kullanıldığını merak etmemek elde değil.

5. Elena Lenina'nın yerçekimine karşı koyan saçları için kaç ton sprey kullanıldığını merak etmemek elde değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Carey Mulligan'ın elbisesinde ise tarif edemediğimiz bir şeyler var.

6. Carey Mulligan'ın elbisesinde ise tarif edemediğimiz bir şeyler var.

7. Son zamanların en ses getiren görünümü ise Zendaya'ya ait hiç şüphesiz!

7. Son zamanların en ses getiren görünümü ise Zendaya'ya ait hiç şüphesiz!

İyi ki bu kostümün içerisinde bir kaza yaşanmadı.

8. Erkeklerin de dikkat çektiğinden bahsetmiştik değil mi?

8. Erkeklerin de dikkat çektiğinden bahsetmiştik değil mi?

Lil Nas X, 2022

9. Hani Unicornlar gerçek değildi?

9. Hani Unicornlar gerçek değildi?

Kim Petras, 2021

10. Mustafa Topaloğlu görmesin!

10. Mustafa Topaloğlu görmesin!

Julia Fox, 2022

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bu fotoğrafaki Kim? Evet, Kim! Karşınızdaki Kim Kardashian...

11. Bu fotoğrafaki Kim? Evet, Kim! Karşınızdaki Kim Kardashian...

12. Rihanna'nın en acayip kombinleri arasında yer aldığı kesin.

12. Rihanna'nın en acayip kombinleri arasında yer aldığı kesin.

13. Cardi B'nin bir köye yetecek büyüklükteki yorgan elbisesi.

13. Cardi B'nin bir köye yetecek büyüklükteki yorgan elbisesi.

14. Jarek Leto herhalde "alır başımı giderim" demiş.

14. Jarek Leto herhalde "alır başımı giderim" demiş.

15. Kylie Jenner ile bu listeyi zirvede kapatıyoruz!

15. Kylie Jenner ile bu listeyi zirvede kapatıyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?