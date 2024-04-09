Herkesin Dikkatini İyi veya Kötü Bir Şekilde Çekmeyi Başaran 15 Kırmızı Halı Kombini
Herkesin Dikkatini İyi veya Kötü Bir Şekilde Çekmeyi Başaran 15 Kırmızı Halı Kombini
Her sene düzenlenen törenlerin kırmızı halılarında pek çok ünlü isim görüyoruz. Son yıllarda erkekler de kombinleriyle kırmızı halıda fark yaratmaya başlasa da, kırmızı halının sahibi kesinlikle kadınlar.
Gelin bugüne kadar kırmızı halıda fark yaratmayı başaran kombinlere bir bakalım!
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1. Valentina Ferrer'in elbisesi önden bakınca oldukça klasik görünüyor. Ta ki yanını dönene kadar!
2. Taylor Russell'in elbisesine ise yandan bakmayı tercih ederiz!
3. Seni çöpe atacağım poşete yazık diyor, o poşeti kırmızı halıda giymeyi tercih ediyoruz!
4. Peki Diane Kruger'in elbisenin altına tercih ettiği diz üstü çoraplarına ne demeli? Dikkat çektiği kesin...
5. Elena Lenina'nın yerçekimine karşı koyan saçları için kaç ton sprey kullanıldığını merak etmemek elde değil.
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6. Carey Mulligan'ın elbisesinde ise tarif edemediğimiz bir şeyler var.
7. Son zamanların en ses getiren görünümü ise Zendaya'ya ait hiç şüphesiz!
8. Erkeklerin de dikkat çektiğinden bahsetmiştik değil mi?
9. Hani Unicornlar gerçek değildi?
10. Mustafa Topaloğlu görmesin!
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11. Bu fotoğrafaki Kim? Evet, Kim! Karşınızdaki Kim Kardashian...
12. Rihanna'nın en acayip kombinleri arasında yer aldığı kesin.
13. Cardi B'nin bir köye yetecek büyüklükteki yorgan elbisesi.
14. Jarek Leto herhalde "alır başımı giderim" demiş.
15. Kylie Jenner ile bu listeyi zirvede kapatıyoruz!
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