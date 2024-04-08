Euphoria Dizisinin Başarılı Oyuncusu Zendaya, 'Challengers'ın Basın Toplantısındaki Kombiniyle Yaktı Geçti!
Euphoria Dizisinin Başarılı Oyuncusu Zendaya, 'Challengers'ın Basın Toplantısındaki Kombiniyle Yaktı Geçti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5gIXh8Mr...
Tüm dünyanın yeni sezonunu dört gözle beklediği Euphoria dizisinin sevilen oyuncusu Zendaya, geçtiğimiz günlerde 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Toplantıda ise konsepte tam anlamıyla 'ayak' uydurdu!
Buyurun detaylara👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'ya birçoğumuz aşinayızdır: 'Replay' isimli şarkı hitinin yanı sıra Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle de tanınıyor.
Başarılı oyuncu, 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Kıyafet seçimiyle birlikte güzelliğiyle adeta baş döndürdü Zendaya.
E konsepte ayak uydurmadan da olmaz tabii: Basın toplantısı için Zendaya 'tenis topu' konseptli bir topuklu ayakkabı tercih etti.
Zendaya gelen yorumlar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda