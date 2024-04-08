Euphoria Dizisinin Başarılı Oyuncusu Zendaya, 'Challengers'ın Basın Toplantısındaki Kombiniyle Yaktı Geçti!

Tüm dünyanın yeni sezonunu dört gözle beklediği Euphoria dizisinin sevilen oyuncusu Zendaya, geçtiğimiz günlerde 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Toplantıda ise konsepte tam anlamıyla 'ayak' uydurdu!

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