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Euphoria Dizisinin Başarılı Oyuncusu Zendaya, 'Challengers'ın Basın Toplantısındaki Kombiniyle Yaktı Geçti!

Euphoria Dizisinin Başarılı Oyuncusu Zendaya, 'Challengers'ın Basın Toplantısındaki Kombiniyle Yaktı Geçti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 08.04.2024 - 17:01

Tüm dünyanın yeni sezonunu dört gözle beklediği Euphoria dizisinin sevilen oyuncusu Zendaya, geçtiğimiz günlerde 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Toplantıda ise konsepte tam anlamıyla 'ayak' uydurdu!

Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5gIXh8Mr...
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'ya birçoğumuz aşinayızdır: 'Replay' isimli şarkı hitinin yanı sıra Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle de tanınıyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'ya birçoğumuz aşinayızdır: 'Replay' isimli şarkı hitinin yanı sıra Zendaya, Euphoria dizisindeki rolüyle de tanınıyor.

Başarılı oyuncu, 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Kıyafet seçimiyle birlikte güzelliğiyle adeta baş döndürdü Zendaya.

Başarılı oyuncu, 'Challengers'ın basın toplantısına katıldı. Kıyafet seçimiyle birlikte güzelliğiyle adeta baş döndürdü Zendaya.

E konsepte ayak uydurmadan da olmaz tabii: Basın toplantısı için Zendaya 'tenis topu' konseptli bir topuklu ayakkabı tercih etti.

E konsepte ayak uydurmadan da olmaz tabii: Basın toplantısı için Zendaya 'tenis topu' konseptli bir topuklu ayakkabı tercih etti.

Zendaya gelen yorumlar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Zendaya gelen yorumlar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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