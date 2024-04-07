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Yeni Bir Araştırmaya Göre 'Çekici' Olan Siyasi Adaylar Seçimlerde Daha Fazla Oy Alıyor

Yeni Bir Araştırmaya Göre 'Çekici' Olan Siyasi Adaylar Seçimlerde Daha Fazla Oy Alıyor

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 20:06

Geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir X (Twitter) hesabı, yapılan bir araştırmayı paylaştı. Araştırmada siyasilerin her ne kadar tanınmasa da 'çekici' olmalarının büyük bir önem taşıdığının altı çizildi.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://x.com/GillesDeleuze17/status/...
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Sizler de takdir edersiniz ki genel seçimler, dünyanın birçok yerinde uygulanan ve gündeme gelen şeylerden bir tanesi.

Sizler de takdir edersiniz ki genel seçimler, dünyanın birçok yerinde uygulanan ve gündeme gelen şeylerden bir tanesi.

Seçimlerin sonuçlarında seçmenlerin de siyasi yönelimi önemlidir: Bu nedenle de adayların kim olduğu sonucu büyük bir biçimde etkiliyor.

Seçimlerin sonuçlarında seçmenlerin de siyasi yönelimi önemlidir: Bu nedenle de adayların kim olduğu sonucu büyük bir biçimde etkiliyor.

Seçmenlerin yönelimleri şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir Twitter kullanıcısı, seçimlerin sonuçlarında siyasi adayların 'çekiciliği' büyük bir rol oynuyor.

Seçmenlerin yönelimleri şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir Twitter kullanıcısı, seçimlerin sonuçlarında siyasi adayların 'çekiciliği' büyük bir rol oynuyor.
twitter.com

Bu nedenle de adayların dış görünüşü son derece önem taşıyor. Bunun yanında 'dürüstlük', 'zeka' ve 'güvenilirlik' de bu kriterlerin arasında.

Bu nedenle de adayların dış görünüşü son derece önem taşıyor. Bunun yanında 'dürüstlük', 'zeka' ve 'güvenilirlik' de bu kriterlerin arasında.

Bu bilimsel araştırmaya da sosyal medyadan birçok yorum geldi.👇

Bu bilimsel araştırmaya da sosyal medyadan birçok yorum geldi.👇
twitter.com
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Balkan Türkleri

Akp bıyığı iticiliği diye bir şey var,en son son örneği Gonyalı Guru Murat idi,İstanbul halkı olarak süresiz bir tatile yolladık 😆

Arwen

Yarı saydam bıyık 😄

mehmetth

Doğru tespit, bir defadan bir şey olmaz diyen Sema Ramazanoğlu na gelde oy ver

Bethesta

Bence bu eşit şartlardaki adaylarda geçerli yoksa ağlak fetullahın saçmalayan bahçelinin ve din siyaseti yapanların bu ülkede o algoritmaya uymadığını hepim... Devamını Gör