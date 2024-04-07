Yeni Bir Araştırmaya Göre 'Çekici' Olan Siyasi Adaylar Seçimlerde Daha Fazla Oy Alıyor

Geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir X (Twitter) hesabı, yapılan bir araştırmayı paylaştı. Araştırmada siyasilerin her ne kadar tanınmasa da 'çekici' olmalarının büyük bir önem taşıdığının altı çizildi.

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