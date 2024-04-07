Yeni Bir Araştırmaya Göre 'Çekici' Olan Siyasi Adaylar Seçimlerde Daha Fazla Oy Alıyor
Yeni Bir Araştırmaya Göre 'Çekici' Olan Siyasi Adaylar Seçimlerde Daha Fazla Oy Alıyor
Kaynak: https://x.com/GillesDeleuze17/status/...
Geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir X (Twitter) hesabı, yapılan bir araştırmayı paylaştı. Araştırmada siyasilerin her ne kadar tanınmasa da 'çekici' olmalarının büyük bir önem taşıdığının altı çizildi.
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Sizler de takdir edersiniz ki genel seçimler, dünyanın birçok yerinde uygulanan ve gündeme gelen şeylerden bir tanesi.
Seçimlerin sonuçlarında seçmenlerin de siyasi yönelimi önemlidir: Bu nedenle de adayların kim olduğu sonucu büyük bir biçimde etkiliyor.
Seçmenlerin yönelimleri şöyle dursun, geçtiğimiz günlerde @GillesDeleuze17 isimli bir Twitter kullanıcısı, seçimlerin sonuçlarında siyasi adayların 'çekiciliği' büyük bir rol oynuyor.
Bu nedenle de adayların dış görünüşü son derece önem taşıyor. Bunun yanında 'dürüstlük', 'zeka' ve 'güvenilirlik' de bu kriterlerin arasında.
Bu bilimsel araştırmaya da sosyal medyadan birçok yorum geldi.👇
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Akp bıyığı iticiliği diye bir şey var,en son son örneği Gonyalı Guru Murat idi,İstanbul halkı olarak süresiz bir tatile yolladık 😆
Yarı saydam bıyık 😄
Doğru tespit, bir defadan bir şey olmaz diyen Sema Ramazanoğlu na gelde oy ver
Bence bu eşit şartlardaki adaylarda geçerli yoksa ağlak fetullahın saçmalayan bahçelinin ve din siyaseti yapanların bu ülkede o algoritmaya uymadığını hepim... Devamını Gör