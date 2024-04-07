11. Çocuğuna Hamile Olan Kadından Akıllara Durgunluk Veren Açıklamalar: 'Büyük Bir Aile Olmak İstiyorum...'
11. Çocuğuna Hamile Olan Kadından Akıllara Durgunluk Veren Açıklamalar: 'Büyük Bir Aile Olmak İstiyorum...'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/270...
Ağustos ayında 11. çocuğunu dünyaya getirecek olan Karissa Collins isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde ufak bir TikTok videosuyla yeni bebeğinin 'haberini' verdi. Her ne kadar kullanıcılar bu kadar çocuğa çok fazla dese de Karissa, bu durumdan son derece memnun!
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Sizler de takdir edersiniz ki çocuk bakmanın bazı zahmetleri var: Bebeklik döneminden yetişkinlik dönemine kadar bir bireyi oluşturan yapıtaşları ilk olarak ailede başlıyor.
Fakat sizi bugün Karissa isimli bu kadınla tanıştıracağız. Kendisi, şu anda 11. çocuğuna hamile!
Evet yanlış duymadınız! Karissa Collins isimli kadının 10 çocuğu var. Koskocaman bir aile olmaktan da 'gurur' duyduğunuz söylemeden edemiyor!
11. çocuğuna hamile olduğunu duyurduğu videoda 'Henüz haberiniz yoksa...' notuyla yeni ultrason görüntülerini gösterdi.
"Bu Ağustos'ta dördüncü erkek çocuğum, yani 11. çocuğum dünyaya gelecek."
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Kısa zamanda viral olan videoya ise birbirinden farklı tepkiler geldi: Bir kısım bu durumu 'tatlı' ve 'sevimli' bulurken bir kısım da 'Yeter artık' demekten kendini alıkoyamadı.
Dünya ortalamasına bakarsak 11 çocuk bir bakımdan sizlere fazla gelebilir: Fakat kullanıcıların birçoğu daha fazla çocuğu olduğunu ve 'büyük aile' kavramını sevdiğini dile getiriyor.
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