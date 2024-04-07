11. Çocuğuna Hamile Olan Kadından Akıllara Durgunluk Veren Açıklamalar: 'Büyük Bir Aile Olmak İstiyorum...'

Ağustos ayında 11. çocuğunu dünyaya getirecek olan Karissa Collins isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde ufak bir TikTok videosuyla yeni bebeğinin 'haberini' verdi. Her ne kadar kullanıcılar bu kadar çocuğa çok fazla dese de Karissa, bu durumdan son derece memnun!

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