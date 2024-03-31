Dünyaca Ünlü Profesör, Büyüme Çağındaki Çocuklara Asla Söylenmemesi Gereken Şeyleri Açıkladı

'Örneğin Eylül ayında her zaman çocuklarını okulun ilk gününe götüren, ellerinden tutup sürükleyen ebeveynler görürsünüz; çocukları gözyaşlarına boğulmuştur ve ebeveynleri yanlarında yürüyüp neşeli bir ses tonuyla 'her şey yoluna girecek, çok güzel vakit geçireceksin, korkma' der. 'Ve bu tam olarak yapılmaması gereken şeydir çünkü işe yaramaz.'