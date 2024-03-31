Dünyaca Ünlü Profesör, Büyüme Çağındaki Çocuklara Asla Söylenmemesi Gereken Şeyleri Açıkladı
Dünyaca Ünlü Profesör, Büyüme Çağındaki Çocuklara Asla Söylenmemesi Gereken Şeyleri Açıkladı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Çocuk büyütmenin birçok zahmeti var. Peki henüz daha büyüme çağında olan bir çocuğa ne söylememliyiz? Dünyaca ünlü profesör bu konuya açıklık getirdi.
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Ebeveyn olmanın birçok zorluğu var sizler de takdir edersiniz ki. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi olmak üzere insanların birçok farklı evresi var.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir psikolog, çocukların büyüme çağında dikkat edilmesi gereken en önemli şeyleri söyledi.
Ünlü profesör, çocukları 'sakinleştirmek' için söylenmesi gereken şeylere şu şekilde dikkat çekti.
Uzman, çocuğunuza ne hissetmemesi gerektiğini söylemek yerine, ona duygularının ne olduğunu açıklamaya çalışmanız gerektiğini söylüyor.
Profesör Wass, "İşe yaradığını düşündüğümüz şey, bir çocuğun ne hissediyor olabileceğini tanımlamaktır; biz buna üstbilişsel farkındalık oluşturma diyoruz ve bu, çocuğun ne hissettiğinin farkında olmasıdır" diyor.
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"Çocuklar ne hissettiklerinin farkında değiller, bunu tarif edemiyorlar ve bunun nedeni de bunu kendilerinin de bilmemeleri. Ancak siz onlara ne hissettiklerini tarif ettiğinizde, ne hissettiklerine dair öz farkındalık kazanırlar."
"Ne hissettiğimizin farkında olmakla ilgili bir şeydir bu: Duyguyu yönetmemize ve üzüntünün azalmasına yardımcı oluyor."
"Bir ebeveyn olarak yapacağım şey, çocuğumun ne hissettiğine dair öz farkındalık kazanmasına yardımcı olmak, yani bunu yargılayıcı olmayan terimlerle ifade etmek, 'bence böyle hissediyorsun' gibi bir şey söylemek ve daha iyi anlamalarına ve kendi duygularının ne olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmak için buna sözel bir tanım koymaktır."
"Yeni yürümeye başlayan çocuklar, beyinlerinin duygusal merkezlerinin çok büyük, mantık merkezlerinin ise çok küçük olduğu bu aşamada, bir öfke nöbeti ile başa çıkmanın çok daha etkili bir yolu, söyledikleri şey hakkında yorum yapmak ve bunu kendi dillerini kullanarak onlara geri yansıtmaktır."
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