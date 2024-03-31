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Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 19:31

Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Sebebi neydi ki?

2. Sebebi neydi ki?

3. Bazen dövmelerin 'kalıcı' olduğu unutuluyor galiba...

3. Bazen dövmelerin 'kalıcı' olduğu unutuluyor galiba...

4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi ki?

4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi ki?

5. 👇

5. 👇
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6. Şu şekil bi' sanatsallık şart!

6. Şu şekil bi' sanatsallık şart!

7. Lana Del Rey dövmesiymiş.

7. Lana Del Rey dövmesiymiş.

8. "Ne olduğunu anlamadım?"

8. "Ne olduğunu anlamadım?"

9. 😂

9. 😂

10. 'Küçükken yaptığım karalama defterlerine benziyor'

10. 'Küçükken yaptığım karalama defterlerine benziyor'
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11. Yengeç burcu olunca böyle oluyormuş.

11. Yengeç burcu olunca böyle oluyormuş.

12. Andrew Tate.

12. Andrew Tate.

13. Tatsız.

13. Tatsız.

14. 'Dövmeci arkadaşımın yaptığı ilk dövme...'

14. 'Dövmeci arkadaşımın yaptığı ilk dövme...'

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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