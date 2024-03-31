Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Aslına bakarsanız dövme bazılarımı için tam anlamıyla bir sanat niteliğinde. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler ne bir sanat ne de bir sembol! Gelin göz kanatan birbirinden ilginç dövmelere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Sebebi neydi ki?
3. Bazen dövmelerin 'kalıcı' olduğu unutuluyor galiba...
4. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi ki?
5. 👇
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6. Şu şekil bi' sanatsallık şart!
7. Lana Del Rey dövmesiymiş.
8. "Ne olduğunu anlamadım?"
9. 😂
10. 'Küçükken yaptığım karalama defterlerine benziyor'
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11. Yengeç burcu olunca böyle oluyormuş.
12. Andrew Tate.
13. Tatsız.
14. 'Dövmeci arkadaşımın yaptığı ilk dövme...'
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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