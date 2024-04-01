Covid-19 Pandemisinden Bu Yana Hala Karantinada Kalmaya Devam Eden Kadından İlginç Açıklamalar

'Noellerimi hala bahçelerde geçiriyorum. Herkes her zaman yaptığımız gibi kutlama yapabilsin diye Noel Bayramı yapmıyorum. Hala bir yerlere gitmek istemiyorum, bu yüzden çok izole oluyorum. Gerçekten üzüldüğüm günler oluyor ve bununla savaşmam gerekiyor. Olumlu bir zihniyete sahip olmaya çalışıyorum.'