Covid-19 Pandemisinden Bu Yana Hala Karantinada Kalmaya Devam Eden Kadından İlginç Açıklamalar
Covid-19 Pandemisinden Bu Yana Hala Karantinada Kalmaya Devam Eden Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Chloe isimli 49 yaşındaki kadın, Covid-19 pandemisinden beri hala karantinada olduğunu ve maske taktığını dile getirdi. O günden bu yana hala hastalanmaktan korkan kadın, arkadaşlarıyla kendi evinde buluşmaya devam ediyor ve dışarı mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyor.
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Covid-19 pandemisi tüm dünya için son derece zorlu bir dönemdi. Kapanmalar, sokağa çıkma yasakları ve karantina derken 2024 yılına giriş yaptık.
Pandemi yaralarını hazır yeni sarmışken dünyanın bazı yerlerinde hala 'psikolojik' ve 'fiziksel' sancılar devam ediyor.
İngiltere'de yaşayan Chloe isimli kadın ise bu örneklerden sadece bir tanesi. Kendisi, 2024 yılında olmamıza rağmen hala karantinada!
Evet yanlış duymadınız! 49 yaşındaki kadın, alışverişlerini kızına yaptırıyor ve evden mümkün olduğunca çıkmıyor.
Chloe, nefes almakta zorlanıyor ve en basit işlerde bile sık sık nefessiz kalabiliyor; bu durum, hayatı tehdit eden Covid'e yakalanması halinde daha da kötüleşecek ve en önemli semptomlardan biri sürekli öksürük olacak.
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"Basit bir soğuk algınlığı gerçekten tehlikeli olabiliyor çünkü ciğerlerimde mukus birikiyor ve günlerce yataktan çıkamıyorum. Gerçekten kötüleşiyorum."
Toplu taşıma kullanma düşüncesi bile Chloe'yi dehşete düşürüyor. Fakat kendisinin kullandığı özel bir aracı da var!
"Toplu taşıma araçlarına binebileceğimi sanmıyorum. Ekstra sağlam maskelerim var ama çok korkuyorum. Bugünlerde daha iyiyim. Eskiden eve sokmadan önce yiyecek siparişlerimi ve kargolarımı silerdim. O açıdan daha iyiyim."
Covid aşılarını yaptırsa da dışarıda maske takmaya devam eden Chloe, insanların da buna özen göstermesini diliyor.
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