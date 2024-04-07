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Başarılı Şarkıcı Selena Gomez, Yeni Rare Beauty Ürününün Lansmanında Adeta Göz Kamaştırdı

Başarılı Şarkıcı Selena Gomez, Yeni Rare Beauty Ürününün Lansmanında Adeta Göz Kamaştırdı

Selena Gomez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 20:08

Hem başarılarıyla hem de magazin olaylarıyla sık sık adından söz ettiren Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde yeni Rare Beauty ürününün lansmanına katıldı. Şarkıcının o anları tam anlamıyla sosyal medyayı ikiye böldü!

Detaylar👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5c_uaosk...
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Aramızda ünlü şarkıcı Selena Gomez'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi son zamanlarda hem başarısıyla hem de skandal magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Aramızda ünlü şarkıcı Selena Gomez'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi son zamanlarda hem başarısıyla hem de skandal magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız Gomez, lupus hastası olduğu için belirli dönemlerde kilo alıp verdiğinden dolayı sosyal medya kullanıcılarının acımasız yorumlarına maruz kalmıştı.

Hatırlarsanız Gomez, lupus hastası olduğu için belirli dönemlerde kilo alıp verdiğinden dolayı sosyal medya kullanıcılarının acımasız yorumlarına maruz kalmıştı.

Anlatmıştık:

Başarılı şarkıcı tekrardan gündeme geldi: Selena Gomez, yeni Rare Beauty ürününün lansmanında katıldı.

Başarılı şarkıcı tekrardan gündeme geldi: Selena Gomez, yeni Rare Beauty ürününün lansmanında katıldı.

Lansmanda adeta boy gösteren Gomez'in hem tarzı hem de sempatikliği gözden kaçmadı.

Lansmanda adeta boy gösteren Gomez'in hem tarzı hem de sempatikliği gözden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar Gomez'in bu haline adeta hayran kalırken...

Bazı kullanıcılar Gomez'in bu haline adeta hayran kalırken...
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Bazı kullanıcılar da bu tarz değişikliğini pek beğenmedi.

Bazı kullanıcılar da bu tarz değişikliğini pek beğenmedi.

1. Selena Gomez'e gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi.👇

1. Selena Gomez'e gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi.👇

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20. Siz neler düşünüyorsunuz?

20. Siz neler düşünüyorsunuz?

21. Yorumlarda buluşalım!

21. Yorumlarda buluşalım!

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