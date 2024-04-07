Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Ünlü Model Paris Hilton'ın Kızının Fotoğrafını Neden Paylaşmadığı Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Ünlü Model Paris Hilton'ın Kızının Fotoğrafını Neden Paylaşmadığı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.nbclosangeles.com/enterta...
11 Kasım 2023'te ikinci çocuğu London'ı kucağına alan ünlü model Paris Hilton, o günden bu yana bebeğini adeta sır gibi saklıyor. Peki bunun sebebi ne? Paris Hilton'ın kızının fotoğraflarını paylaşmama sebebini kocası Carter Reum açıkladı.
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Aramızda ünlü model ve oyuncu Paris Hilton'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi hem servetiyle hem de birbirinden ilginç magazin olaylarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Paris Hilton, Carter Reum ile de stabil bir şekilde ilerleyen mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelmekte...
Hatırlarsanız Hilton, pandemi döneminden beri tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyip,
Ünlü model bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi: Paris Hilton, oğlu Phoenix ile sık sık fotoğraf paylaşırken geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı kızı London ile hiç fotoğraf paylaşmıyor. Peki neden?
Eşi Carter Reum, 31 Mart'ta verdiği bir demeçte, 'Henüz dünyayla paylaşmaya hazır değiliz...' dedi.
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Fakat kızları London'ın 'çok tatlı' olduğunu ve 'tıpkı annesine benzediğini' de söyledi.
Fakat Paris Hilton, bebeğini merak eden takipçilerine hiçbir şekilde cevap vermedi. Bebeği London ilk doğduğunda 'Kendimi tamamlanmış hissediyorum.' deyip akabinde de 'Çok mutluyum.' demişti.
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