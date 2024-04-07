Geçtiğimiz Aylarda Doğum Yapan Ünlü Model Paris Hilton'ın Kızının Fotoğrafını Neden Paylaşmadığı Ortaya Çıktı

11 Kasım 2023'te ikinci çocuğu London'ı kucağına alan ünlü model Paris Hilton, o günden bu yana bebeğini adeta sır gibi saklıyor. Peki bunun sebebi ne? Paris Hilton'ın kızının fotoğraflarını paylaşmama sebebini kocası Carter Reum açıkladı.

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