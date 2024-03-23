Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Fotoğrafını Paylaşan Magazin Hesabına Sinirlendi

Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Fotoğrafını Paylaşan Magazin Hesabına Sinirlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:53

Rap türünün kraliçesi Nicki Minaj, Pink Friday 2 albümüyle adından sıkça söz ettirdi. Son yıllarda sık sık tarz değişikliğine giden başarılı rapçi, bu sefer de 2011 yılına ait fotoğrafını paylaşan magazin sayfasına ateş püskürdü.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://twitter.com/nickiminaj/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rap ve hiphop türünün kraliçesi denilince akla ilk o gelir: Nicki Minaj. Sizlerde takdir edersiniz ki başarılı rapçi son zamanlarda dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Rap ve hiphop türünün kraliçesi denilince akla ilk o gelir: Nicki Minaj. Sizlerde takdir edersiniz ki başarılı rapçi son zamanlarda dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Nicki Minaj, sosyal medyada paylaştığı şeylerle de epey bi' adından söz ettiriyor. Hatırlarsanız kendisi, geçtiğimiz ay Vietnamlı bir kadına benzetilince '?' ile tepki vermişti.

Nicki Minaj, sosyal medyada paylaştığı şeylerle de epey bi' adından söz ettiriyor. Hatırlarsanız kendisi, geçtiğimiz ay Vietnamlı bir kadına benzetilince '?' ile tepki vermişti.

Anlatmıştık:

Instagram'da da sık sık takipçileriyle etkileşimde olan Minaj, Cemal Can'ın yorumuna da cevap vermişti.

Instagram'da da sık sık takipçileriyle etkileşimde olan Minaj, Cemal Can'ın yorumuna da cevap vermişti.

Başarılı rapçi bu seferde Twitter'da gördüğü bir fotoğrafla adeta gerim gerim gerildi desek abartmayız.

Başarılı rapçi bu seferde Twitter'da gördüğü bir fotoğrafla adeta gerim gerim gerildi desek abartmayız.

Kendisinin 2011 yılına ait bir konserinden bu kareyi paylaşan magazin sayfasının gönderisini alıntılayarak,

Kendisinin 2011 yılına ait bir konserinden bu kareyi paylaşan magazin sayfasının gönderisini alıntılayarak,
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Sil şunu. Sana para veririm." dedi.

"Sil şunu. Sana para veririm." dedi.
twitter.com

Hayranların bazıları şaşkınlığını gizleyemezken...

Hayranların bazıları şaşkınlığını gizleyemezken...
twitter.com

Bazıları da bu hareketi 'ikonik' buldu.😂

Bazıları da bu hareketi 'ikonik' buldu.😂
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın