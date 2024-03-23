Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Fotoğrafını Paylaşan Magazin Hesabına Sinirlendi
Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Fotoğrafını Paylaşan Magazin Hesabına Sinirlendi
Kaynak: https://twitter.com/nickiminaj/status...
Rap türünün kraliçesi Nicki Minaj, Pink Friday 2 albümüyle adından sıkça söz ettirdi. Son yıllarda sık sık tarz değişikliğine giden başarılı rapçi, bu sefer de 2011 yılına ait fotoğrafını paylaşan magazin sayfasına ateş püskürdü.
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Rap ve hiphop türünün kraliçesi denilince akla ilk o gelir: Nicki Minaj. Sizlerde takdir edersiniz ki başarılı rapçi son zamanlarda dikkat çeken isimlerden bir tanesi.
Nicki Minaj, sosyal medyada paylaştığı şeylerle de epey bi' adından söz ettiriyor. Hatırlarsanız kendisi, geçtiğimiz ay Vietnamlı bir kadına benzetilince '?' ile tepki vermişti.
Instagram'da da sık sık takipçileriyle etkileşimde olan Minaj, Cemal Can'ın yorumuna da cevap vermişti.
Başarılı rapçi bu seferde Twitter'da gördüğü bir fotoğrafla adeta gerim gerim gerildi desek abartmayız.
Kendisinin 2011 yılına ait bir konserinden bu kareyi paylaşan magazin sayfasının gönderisini alıntılayarak,
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"Sil şunu. Sana para veririm." dedi.
Hayranların bazıları şaşkınlığını gizleyemezken...
Bazıları da bu hareketi 'ikonik' buldu.😂
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