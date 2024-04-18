Bir Kadının Sıradan Paylaşımlarından Kaldığı Otelleri Tek Çırpıda Bulan Kişi Tüylerinizi Ürpertecek
Bir Kadının Sıradan Paylaşımlarından Kaldığı Otelleri Tek Çırpıda Bulan Kişi Tüylerinizi Ürpertecek
You dizisini izlediyseniz korkutucu derecede dedektiflik yeteneklerine sahip Joe Goldberg, sizi ürpertmiş olabilir. Gördüğü en ufak detaylardan sizin şecerenizi dökebilen kurgusal karakter Joe, bu kez gerçek oldu.
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You dizisinin tüyler ürperten Joe Goldberg karakterini tanımıyorsanız hemen size kısaca anlatalım.
Kurgusal bir karakter olan Joe ise bu kez gerçek oldu. Bir sosyal medya kullancısı, oldukça sıradan bir otel odasından çektiği videoda "nerede olduğumu bulun" çağrısı yaptı.
Dedektifliğe bürünen kullanıcı, kadının çektiği bir önceki videodan gördüğü ufak bir detayla İtalya'nın Milano şehrinde olduğunu anında buldu.
Kaldığı oteli bir çırpıda bulan kişi, bunun doğru olduğunu da otelin görselleriyle karşılaştırıp kanıtladı.
Sadece sosyal medya paylaşımlarından kaldığı oteli bulmayı yine başardı.
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Kullanıcı, kadının yediği yemek fotoğrafında otelin simgesini fark ederek bulduğu otelin doğru olduğunu da kanıtlamış oldu.
Yalnızca kadının kaldığı oteli bulmakla kalmayan kullanıcı, daha sonra kadının nereden dondurma aldığını da tam olarak paylaştı.
Buyurun detaylara;
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