Bir Kadının Sıradan Paylaşımlarından Kaldığı Otelleri Tek Çırpıda Bulan Kişi Tüylerinizi Ürpertecek

Joe, sevdiği daha doğrusu takıntı haline getirdiği kadınları en ufak detaylarıyla bile şeceresini ortaya dökebilecek derecede takıntılı. Öyle ki gördüğü en ufak bir detay ile sizin nasıl bir insan olduğunuzu, kimlerle yakın olduğunuzu hatta aile sırlarınızı bile anlayabilir.