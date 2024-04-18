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Bir Kadının Sıradan Paylaşımlarından Kaldığı Otelleri Tek Çırpıda Bulan Kişi Tüylerinizi Ürpertecek

Bir Kadının Sıradan Paylaşımlarından Kaldığı Otelleri Tek Çırpıda Bulan Kişi Tüylerinizi Ürpertecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 17:57

You dizisini izlediyseniz korkutucu derecede dedektiflik yeteneklerine sahip Joe Goldberg, sizi ürpertmiş olabilir. Gördüğü en ufak detaylardan sizin şecerenizi dökebilen kurgusal karakter Joe, bu kez gerçek oldu.

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You dizisinin tüyler ürperten Joe Goldberg karakterini tanımıyorsanız hemen size kısaca anlatalım.

You dizisinin tüyler ürperten Joe Goldberg karakterini tanımıyorsanız hemen size kısaca anlatalım.

Joe, sevdiği daha doğrusu takıntı haline getirdiği kadınları en ufak detaylarıyla bile şeceresini ortaya dökebilecek derecede takıntılı. Öyle ki gördüğü en ufak bir detay ile sizin nasıl bir insan olduğunuzu, kimlerle yakın olduğunuzu hatta aile sırlarınızı bile anlayabilir.

Kurgusal bir karakter olan Joe ise bu kez gerçek oldu. Bir sosyal medya kullancısı, oldukça sıradan bir otel odasından çektiği videoda "nerede olduğumu bulun" çağrısı yaptı.

Kurgusal bir karakter olan Joe ise bu kez gerçek oldu. Bir sosyal medya kullancısı, oldukça sıradan bir otel odasından çektiği videoda "nerede olduğumu bulun" çağrısı yaptı.

Kadının yaptığı bu çağrı ise tam da işinin ehli kişinin eline düştü.

Dedektifliğe bürünen kullanıcı, kadının çektiği bir önceki videodan gördüğü ufak bir detayla İtalya'nın Milano şehrinde olduğunu anında buldu.

Dedektifliğe bürünen kullanıcı, kadının çektiği bir önceki videodan gördüğü ufak bir detayla İtalya'nın Milano şehrinde olduğunu anında buldu.

Daha sonra aldığı dondurmanın yerini tespit eden kişi, yakınlardaki otellerde kalıyor olabileceğini ortaya çıkardı. Haliyle oteli bulması da zor olmadı.

Kaldığı oteli bir çırpıda bulan kişi, bunun doğru olduğunu da otelin görselleriyle karşılaştırıp kanıtladı.

Kaldığı oteli bir çırpıda bulan kişi, bunun doğru olduğunu da otelin görselleriyle karşılaştırıp kanıtladı.

Oteli bulmasının oldukça kolay olduğunu söyleyen kişi, daha sonra bu kadının önceden kaldığı başka bir oteli daha bulacağını söyledi!

Sadece sosyal medya paylaşımlarından kaldığı oteli bulmayı yine başardı.

Sadece sosyal medya paylaşımlarından kaldığı oteli bulmayı yine başardı.
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Kullanıcı, kadının yediği yemek fotoğrafında otelin simgesini fark ederek bulduğu otelin doğru olduğunu da kanıtlamış oldu.

Kullanıcı, kadının yediği yemek fotoğrafında otelin simgesini fark ederek bulduğu otelin doğru olduğunu da kanıtlamış oldu.

Yalnızca kadının kaldığı oteli bulmakla kalmayan kullanıcı, daha sonra kadının nereden dondurma aldığını da tam olarak paylaştı.

Yalnızca kadının kaldığı oteli bulmakla kalmayan kullanıcı, daha sonra kadının nereden dondurma aldığını da tam olarak paylaştı.

İnternet ortamı şimdi korkunç geldi mi?

Buyurun detaylara;

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