Yemeğe Çıktığı Adamın Kim Olduğunu Öğrendikten Sonra Dumur Olan Kadın Yaşadığı Zor Anları Anlattı
Yemeğe Çıktığı Adamın Kim Olduğunu Öğrendikten Sonra Dumur Olan Kadın Yaşadığı Zor Anları Anlattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, rastgele bir yerde tanıştığı adamla yemeğe çıkmaya karar verdi. Fakat adamın Instagram hesabına bakmasıyla büyük bir şok yaşaması an meselesi oldu.
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İlk buluşma, zaman zaman birçoğumuz için yeni bir başlangıç anlamına gelir. İlk içilen kahvenin ya da ilk yenen yemeğin her zaman hatrı vardır.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, uzun zamandır kendisiyle yemeğe çıkmak isteyen bir adamla buluştu, sonrasında adam hakkındaki ilginç öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
İlk başlarda "çok tatlı" olduğunu düşündüğü adamın sonrasında "korkutucu" birisine dönüşmesini kaldıramayan kadın, o aydınlanmayı şöyle anlatıyor👇
"Bir süre bakıştıktan sonra yanıma geldi ve beni yemeğe davet etti. Harika bir akşam yemeğine gittik ve bana 'daha yakından tanımak için' sorular soruyordu. Bana işimin ne olduğunu sordu ve fotoğrafı olduğumu söyledim falan. Her şey güzeldi..."
"Bir süre sonra benim hakkımda daha 'detaylı' sorular sormaya başladı. Sanki daha önceden beni tanıyor gibiydi..."
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"Eve gittim ve en yakın arkadaşımla görüntülü konuşurken buluşmayı anlatıyordum ve onu daha yakından araştırmalıyım dedim. Instagram'ını buldum ve kullanıcı adını görür görmez midem bulandı, bu kullanıcı adını daha önce görmüştüm..."
"Mesajlara tıkladığımda son beş yılda bana 45 kez mesaj attığını gördüm."
Birçok kullanıcı bu olayın karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok kişi, bu durumun çok 'ürkütücü' olduğunu söyledi.
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