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Güzelliğiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Kim Kardashian, Markası SKIMS İçin Kamera Karşısına Geçti

Güzelliğiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Kim Kardashian, Markası SKIMS İçin Kamera Karşısına Geçti

Kim Kardashian
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 20:59

Ünlü model ve iş insanı Kim Kardashian, magazin camiasının sevilen isimlerinden bir tanesi. Kendisi, geçtiğimiz günlerde kendisine ait giyim markası SKIMS için kamera karşısına geçti, yeni parçaları denedi. Kardashian'ın pozlarına da birbirinden farklı yorum geldi.

Buyrun beraber bakalım👇

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Aramızda ünlü iş insanı ve model Kim Kardashian'ı duymayan yoktur. Kendisi sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Aramızda ünlü iş insanı ve model Kim Kardashian'ı duymayan yoktur. Kendisi sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Kim Kardashian, şimdi de kendi markası olan SKIMS için kamera karşısına geçti.

Kim Kardashian, şimdi de kendi markası olan SKIMS için kamera karşısına geçti.

Kardashian'ın pozlarıyla birlikte denediği parçalar tam anlamıyla göz kamaştırdı!

Kardashian'ın pozlarıyla birlikte denediği parçalar tam anlamıyla göz kamaştırdı!

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Ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişi, Kim Kardashian'ın pozlarına yorum yaptı👇

Ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişi, Kim Kardashian'ın pozlarına yorum yaptı👇

"Baş döndürücü. Satın alırdım."

"Baş döndürücü. Satın alırdım."

"Aman Tanrım..."

"Aman Tanrım..."

"Erkekler çekici der, bense nefes kesici derim!"

"Erkekler çekici der, bense nefes kesici derim!"

👇

👇
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"Harikasın Kim..."

"Harikasın Kim..."

"Çok güzel"

"Çok güzel"

"Kim, bunları kimse giyemez😂"

"Kim, bunları kimse giyemez😂"

"Mükemmellik..."

"Mükemmellik..."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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