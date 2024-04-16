Güzelliğiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Kim Kardashian, Markası SKIMS İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü model ve iş insanı Kim Kardashian, magazin camiasının sevilen isimlerinden bir tanesi. Kendisi, geçtiğimiz günlerde kendisine ait giyim markası SKIMS için kamera karşısına geçti, yeni parçaları denedi. Kardashian'ın pozlarına da birbirinden farklı yorum geldi.

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