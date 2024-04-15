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Waffle Dükkanında Çalışmaya Başlamıştı: Başarılı Şarkıcı Lana Del Rey'in Son Hali Kendine Hayran Bıraktı

Waffle Dükkanında Çalışmaya Başlamıştı: Başarılı Şarkıcı Lana Del Rey'in Son Hali Kendine Hayran Bıraktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 16:36

'Born to Die' ve 'Ultraviolence' albümleriyle bilinen başarılı şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz sene Waffle dükkanında çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Coachella'da yer alan Lana Del Rey'in performası kendine hayran bıraktı.

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Kaynak: https://twitter.com/gabrimoonn/status...
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Aramızda 'Born to Die' albümüyle hepimizi melankoliyle tanıştırmış başarılı şarkıcı Lana Del Rey'i bilmeyen yoktur.

Aramızda 'Born to Die' albümüyle hepimizi melankoliyle tanıştırmış başarılı şarkıcı Lana Del Rey'i bilmeyen yoktur.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene bir Waffle dükkanında çalışmaya başlamış, akabinde de gündem olmuştu Lana Del Rey.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene bir Waffle dükkanında çalışmaya başlamış, akabinde de gündem olmuştu Lana Del Rey.

Anlatmıştık:

Lana Del Rey, geçtiğimiz günlerde Coachella'da yer aldı.

Lana Del Rey, geçtiğimiz günlerde Coachella'da yer aldı.

Hem performansıyla hem de tarz değişimiyle güzel şarkıcı dikkat çekti.

Hem performansıyla hem de tarz değişimiyle güzel şarkıcı dikkat çekti.

Yorumlara geçmeden önce isterseniz Lana Del Rey'in performansını bir izleyelim.👇

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Göz alıcı performansa da şu şekilde yorumlar geldi👇

Göz alıcı performansa da şu şekilde yorumlar geldi👇
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