Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Kırmızı Halıdaki Bi' İlginç Hareketleri 'Bu Neydi Şimdi?' Dedirtti!
Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Kırmızı Halıdaki Bi' İlginç Hareketleri 'Bu Neydi Şimdi?' Dedirtti!
Kaynak: https://twitter.com/THR/status/177932...
Twitter'ı satın almasıyla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Breakthrough Ödülleri'nin kırmızı halı törenine katıldı. Poz vermek ile vermemek arasından mekik dokuyan Musk'ın o anları sosyal medyada tepki çekti!
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Aramızda Elon Musk'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, satın aldığı Twitter uygulamasında kendisinin 'sahte bir çocuk hesabı' olduğunu söylemişti.
Ünlü girişimci geçtiğimiz günlerde bir Breakthrough Ödülleri'nin kırmızı halı etkinliğine katıldı.
Elon Musk'ın poz verirken yaptığı hareketler ise dikkat çekti.
İsterseniz önce o anları izleyelim👇
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Sosyal medyadaki kullanıcılar, o anları böyle değerlendirdi👇
'Midemi bulandırdı'
'Garip kahkahaları ve her seferinde onay almak için çılgınca etrafa bakması beni öldürüyor...'
'Sağlığın yerinde değilse zenginliğin ne önemi var'
'Hala küçük bir çocuk'
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'Dünyanın en zengin adamı poz bile veremiyor'
'İğrenç biri'
'Kabustan daha korkunç'
'İğrenç'
'Çok komik'
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'Garip'
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