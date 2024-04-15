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Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Kırmızı Halıdaki Bi' İlginç Hareketleri 'Bu Neydi Şimdi?' Dedirtti!

Ünlü Girişimci Elon Musk'ın Kırmızı Halıdaki Bi' İlginç Hareketleri 'Bu Neydi Şimdi?' Dedirtti!

Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 11:22

Twitter'ı satın almasıyla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Breakthrough Ödülleri'nin kırmızı halı törenine katıldı. Poz vermek ile vermemek arasından mekik dokuyan Musk'ın o anları sosyal medyada tepki çekti!

Buyurun👇

Kaynak: https://twitter.com/THR/status/177932...
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Aramızda Elon Musk'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Aramızda Elon Musk'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, satın aldığı Twitter uygulamasında kendisinin 'sahte bir çocuk hesabı' olduğunu söylemişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Musk, satın aldığı Twitter uygulamasında kendisinin 'sahte bir çocuk hesabı' olduğunu söylemişti.

Ve bu hesapta yeni özellikleri test etmesinin yanı sıra, 'Kripto çok kafa karıştırıcı' minvalinde bazı gönderiler paylaştığını da dile getirmişti.

Anlatmıştık:

Ünlü girişimci geçtiğimiz günlerde bir Breakthrough Ödülleri'nin kırmızı halı etkinliğine katıldı.

Ünlü girişimci geçtiğimiz günlerde bir Breakthrough Ödülleri'nin kırmızı halı etkinliğine katıldı.

Elon Musk'ın poz verirken yaptığı hareketler ise dikkat çekti.

Elon Musk'ın poz verirken yaptığı hareketler ise dikkat çekti.

İsterseniz önce o anları izleyelim👇

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Sosyal medyadaki kullanıcılar, o anları böyle değerlendirdi👇

Sosyal medyadaki kullanıcılar, o anları böyle değerlendirdi👇
twitter.com

'Utanç verici'

'Midemi bulandırdı'

'Midemi bulandırdı'
twitter.com

'Garip kahkahaları ve her seferinde onay almak için çılgınca etrafa bakması beni öldürüyor...'

'Garip kahkahaları ve her seferinde onay almak için çılgınca etrafa bakması beni öldürüyor...'
twitter.com

'Sağlığın yerinde değilse zenginliğin ne önemi var'

'Sağlığın yerinde değilse zenginliğin ne önemi var'
twitter.com

'Hala küçük bir çocuk'

'Hala küçük bir çocuk'
twitter.com
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'Dünyanın en zengin adamı poz bile veremiyor'

'Dünyanın en zengin adamı poz bile veremiyor'
twitter.com

'İğrenç biri'

'İğrenç biri'
twitter.com

'Kabustan daha korkunç'

'Kabustan daha korkunç'
twitter.com

'İğrenç'

'İğrenç'
twitter.com

'Çok komik'

'Çok komik'
twitter.com
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'Garip'

'Garip'
twitter.com

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