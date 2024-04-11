Ünlü Girişimci Elon Musk, Satın Aldığı Twitter Platformunda Sahte Bir 'Çocuk' Hesabının Olduğunu İtiraf Etti!
Ünlü Girişimci Elon Musk, Satın Aldığı Twitter Platformunda Sahte Bir 'Çocuk' Hesabının Olduğunu İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.businessinsider.com/elon-...
Twitter'ı satın alıp bambaşka bir hesaba dönüştürmesiyle gündeme gelen Elon Musk, bu sefer de X'te (Twitter) 3 yaşında gibi davrandığı sahte bir 'çocuk' hesabının olduğunu itiraf etti. Sahte hesabında paylaştığı birbirinden ilginç gönderiler ortaya çıktı
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Ünlü girişimci Elon Musk'ı hepimiz biliyoruz. Kendisi, son ayların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız Elın Musk, geçtiğimiz senelerde yılların Twitter'ını radikal bir şekilde değiştirip ismini 'X' yapmıştı.
Sonrasında sosyal medya çalkalandı tabii. Hatta sonrasında uygulamaya abonelik sistemi getirilmişti.
Bu kadar büyük değişiklerin üzerine Elon Musk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, platformda 'sahte bir hesabı olduğunu' itiraf etti.
'Elon Test' ismini verdiği hesapta ünlü girişimci, uygulamanın yeni özelliklerini test ederken birbirinden farklı gönderiler de paylaşıyor. Örneğin 'sahte' hesabında 'Kripto çok kafa karıştırıcı' bile demiş.😂
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Bunların yanı sıra 'Kimse beni takip etmiyor', 'Beni lütfen takip edin', 'Beni sadece 1 kişi takip ediyor' minvalinde de bazı gönderiler paylaşmış.
3 yaşında bir çocuk profiliyle gönderi paylaştığını söyleyen Musk, ayrıca 'Keşke gece kulüplerine gidecek kadar büyük olsaydım. Kulağa çok eğlenceli geliyor.' gibi tweetler atarak herkes kahkahaya boğuyor.
'4 Mayıs'ta 3 yaşıma giriyorum' demesinin yanı sıra insanlara da 'Japon kızlarını seviyor musunuz?' diye de sormadan kendini alamıyor Elon Musk!
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