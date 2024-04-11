Ünlü Girişimci Elon Musk, Satın Aldığı Twitter Platformunda Sahte Bir 'Çocuk' Hesabının Olduğunu İtiraf Etti!

Twitter'ı satın alıp bambaşka bir hesaba dönüştürmesiyle gündeme gelen Elon Musk, bu sefer de X'te (Twitter) 3 yaşında gibi davrandığı sahte bir 'çocuk' hesabının olduğunu itiraf etti. Sahte hesabında paylaştığı birbirinden ilginç gönderiler ortaya çıktı