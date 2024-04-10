Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Yıllarca Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi
Kilosu Yüzünden Çevresi Tarafından Yıllarca Aşağılandığını Söyleyen Kadının Modelliğe Uzanan Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Sophie isimli 21 yaşındaki bir kız, ortaokul ve lise yıllarında sistematik olarak çevresi tarafından aşağılandığını ve bu yüzden de hırslanıp kilo verdiğini dile getirdi. Sonrasında modelliğe soyunan kadın, önümüzdeki hafta Miss İngiltere'ye katılacak!
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Sizleri Sophie isimli 21 yaşındaki bu kızla tanıştıralım. Kendisi, okulda kilo yüzünden 'zorbalandığını' ve bu yüzden de 'harekete geçtiğini' dile getiriyor.
Lisedeyken çevresi tarafından 'gelecekte hiçbir şey olamayacağını' söylenen kadın, bu savların tam tersini kanıtlamış olacak ki, şu anda hayatında yeni bir sayfa açıp model oldu!
"Ama bir noktadan sonra görüntünüzün farkına varmaya başlıyorsunuz. Etrafımdaki kızların hepsi gerçekten çok zayıftı ve erkeklerin ilgisini çekmek istiyorlardı. Hiçbir zaman çok endişelenmedim ama sonra birkaç kız bedenimden dolayı bana sataşmaya ve korkunç şeyler söylemeye başladı..."
"Bana iri insanlarla alakalı herhangi bir lakap takarlardı. Hatta bir noktada bunu öğretmenlere bildirdim ama bir şekilde örtbas edildi, bu da pek işe yaramadı."
Sophie ayrıca aklına koyduğu her şeyi yapabileceğini kendine "kanıtlamak" istemiş, bu nedenle çeşitli spor dallarıyla ilgilenmiş ve üniversiteye gittiğinde ponpon kızlığı denemeye başlamış.
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"Üniversiteye girdiğimde bir topluluğa katılmak istedim çünkü insanlarla tanışmanın en iyi yolunun bu olduğunu söylerler. Ponpon kız olmayı seçtim ve oradan devam ettim. Şimdi koreografi yapıyorum ve ikinci seviyeye kadar öğretmenlik yapıyorum. Biz rekabetçi değiliz, biz bir üniversite takımıyız, bu yüzden etkinlikler yapıyoruz ve futbol takımlarına tezahürat yapıyoruz ve bunun gibi şeyler. Bu işi kesinlikle seviyorum."
Ponpon kız olmak Sophie'ye modelliği denemek için güven verdi ve York Moda Haftası'nda dört kez modellik yaptı.
"Miss İngiltere'ye sosyal medyada duyurulduğunu gördükten sonra şansımın olmayacağını düşünerek katıldım. Sonra beni yarı finale çıkardıklarını öğrendim ki bu hafta sonu için gerçekten heyecanlıyım. Hayırseverlik yönünü ve güzelliğin sadece dış görünüşle ilgili olmadığı konusunda savundukları şeyleri seviyorum."
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