Canlı Yayın Esnasında Erkek Arkadaşına Amansız Bir Şekilde Şiddet Uygulayan YouTuber

Elisa Jordana isimli bir YouTuber geçtiğimiz günlerde korkunç bir videoyla gündeme geldi. Canlı yayın esnasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir adama amansız bir şekilde şiddet uygulayan YouTuber, yayının sonlarında şiddet uyguladığı adam tarafından arabadan atıldı.

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