Canlı Yayın Esnasında Erkek Arkadaşına Amansız Bir Şekilde Şiddet Uygulayan YouTuber
Canlı Yayın Esnasında Erkek Arkadaşına Amansız Bir Şekilde Şiddet Uygulayan YouTuber
Kaynak: https://twitter.com/InsaneRealitys/st...
Elisa Jordana isimli bir YouTuber geçtiğimiz günlerde korkunç bir videoyla gündeme geldi. Canlı yayın esnasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir adama amansız bir şekilde şiddet uygulayan YouTuber, yayının sonlarında şiddet uyguladığı adam tarafından arabadan atıldı.
O anları izlemek için buyurun👇
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Hollywood'un az bilinen şarkıcılardan Elisa Jordana geçtiğimiz günlerde korkunç bir videoyla gündeme geldi.
'The Howard Stern Show' programıyla da nam salmış Jordana, kendi resmi hesaplarında sık sık canlı yayın açıyor.
YouTube hesabında açtığı canlı yayında ise bu sabah erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir adamla kamera karşısına geçti. Jordana, adama sebebi bilinmeyen bir şeyden dolayı vurmaya başladı.
Arka arkaya tokat ve yumruk atan kadın, vurduğu adamdan defalarca dur uyarısı almasına rağmen dur durak bilmeden vurmaya devam etti.
O esnada kullanıcılar yayına bağış atmaya devam etti ve ikilinin arasındaki kavga kızışmaya başladı.
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Sonrasında şiddete maruz kalan adam, dayanamayıp Jordana'nın saçından tuttu ve çığlıklar havada uçuştu.
Videonun sonunda ise adam, Jordana'yı arabadan atıyor.
O anları buradan izleyebilirsiniz👇
Sosyal medya kullanıcılarından da bu anlara tepki gecikmedi...
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