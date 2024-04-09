Turist Kılığında Türkiye'ye Gelen Muhabir, Doktorların Mesleki Değerleri Suistimal Ettiğini İddia Etti
Turist Kılığında Türkiye'ye Gelen Muhabir, Doktorların Mesleki Değerleri Suistimal Ettiğini İddia Etti
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2717568...
Yurt dışından Türkiye'ye estetik operasyonlar için gelen kişilerin artmasıyla birlikte bir muhabir, turist kılığında Türkiye'ye gelip doktorları incelemeye karar verdi. Yaşadıkları karşısında şoke olan kadın, bu durumları 'mesleki suistimal' olarak değerlendirdi.
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Son yıllarda birçok turist, estetik operasyonları 'ucuz' olduğu için Türkiye'ye geliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir kadın, meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye gelmiş, akabinde de hayatı cehenneme dönmüştü.
Bu tarz vakaların artmasıyla birlikte İngiltere resmen ayağa kalktı. The Sun isimli gazetenin ekibinden birkaç kişi ise 'turist' kılığına girip Türkiye'ye geldi.
Turist kılığında bu görevde yer alan kadın ise Türkiye'de bu şekilde danışmanlık veren sağlık çalışanlarının yasal boşlukları istismar ederek para kazandığını iddia etti.
Daha sonra tercüman aracılığıyla kadına enjeksiyon mu yoksa implant mı istediği soruldu. Implantların "daha uzun ömürlü" olduğu söylendi.
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Daha sonra kadın, uçuşlar, otel ve ameliyatı içeren 5.000 sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi karşılığında 200 sterlin indirim teklif eden satış temsilcileri tarafından ilgilenildi. Kendisine ne tıbbi bilgi ne de planın ana hatlarını içeren bir evrak verildi.
Kadın, doktorun iç çamaşırını izinsiz bir şekilde indirmesinin "ciddi mesleki suistimal olarak değerlendirileceğini" söyledi.
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