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Turist Kılığında Türkiye'ye Gelen Muhabir, Doktorların Mesleki Değerleri Suistimal Ettiğini İddia Etti

Turist Kılığında Türkiye'ye Gelen Muhabir, Doktorların Mesleki Değerleri Suistimal Ettiğini İddia Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 15:28

Yurt dışından Türkiye'ye estetik operasyonlar için gelen kişilerin artmasıyla birlikte bir muhabir, turist kılığında Türkiye'ye gelip doktorları incelemeye karar verdi. Yaşadıkları karşısında şoke olan kadın, bu durumları 'mesleki suistimal' olarak değerlendirdi.

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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2717568...
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Son yıllarda birçok turist, estetik operasyonları 'ucuz' olduğu için Türkiye'ye geliyor.

Son yıllarda birçok turist, estetik operasyonları 'ucuz' olduğu için Türkiye'ye geliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir kadın, meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye gelmiş, akabinde de hayatı cehenneme dönmüştü.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir kadın, meme dikleştirme ameliyatı için Türkiye'ye gelmiş, akabinde de hayatı cehenneme dönmüştü.

Anlatmıştık:

Bu tarz vakaların artmasıyla birlikte İngiltere resmen ayağa kalktı. The Sun isimli gazetenin ekibinden birkaç kişi ise 'turist' kılığına girip Türkiye'ye geldi.

Bu tarz vakaların artmasıyla birlikte İngiltere resmen ayağa kalktı. The Sun isimli gazetenin ekibinden birkaç kişi ise 'turist' kılığına girip Türkiye'ye geldi.

Sun gazetesinin yaptığı bir araştırma, Türkiye'den gelen sağlık görevlilerinin yasal boşluklardan yararlanarak Brezilya usulü kalça kaldırma ameliyatı da dahil olmak üzere uygun fiyatlı operasyonlar vaat eden danışmanlık hizmeti sunduklarını ortaya çıkardı.

Turist kılığında bu görevde yer alan kadın ise Türkiye'de bu şekilde danışmanlık veren sağlık çalışanlarının yasal boşlukları istismar ederek para kazandığını iddia etti.

Turist kılığında bu görevde yer alan kadın ise Türkiye'de bu şekilde danışmanlık veren sağlık çalışanlarının yasal boşlukları istismar ederek para kazandığını iddia etti.

Doktor, muayene etmeye başlamadan önce kadın, odaya bir gizli kamera yerleştirdi. Doktorun haber vermeden kadının iç çamaşırını indirmesi ve kalçalarını ellemeye başlaması ise kadın tarafından rapor edildi.

Daha sonra tercüman aracılığıyla kadına enjeksiyon mu yoksa implant mı istediği soruldu. Implantların "daha uzun ömürlü" olduğu söylendi.

Daha sonra tercüman aracılığıyla kadına enjeksiyon mu yoksa implant mı istediği soruldu. Implantların "daha uzun ömürlü" olduğu söylendi.

Muayene totalde iki buçuk dakika sürdü. Toplantı sırasında kadın, güvenlik endişelerini dile getirmiş ancak tercüman tarafından kendisine şöyle söylenmiştir: 'Kimse BBL ya da benzeri bir nedenle ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok.'

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Daha sonra kadın, uçuşlar, otel ve ameliyatı içeren 5.000 sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi karşılığında 200 sterlin indirim teklif eden satış temsilcileri tarafından ilgilenildi. Kendisine ne tıbbi bilgi ne de planın ana hatlarını içeren bir evrak verildi.

Daha sonra kadın, uçuşlar, otel ve ameliyatı içeren 5.000 sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi karşılığında 200 sterlin indirim teklif eden satış temsilcileri tarafından ilgilenildi. Kendisine ne tıbbi bilgi ne de planın ana hatlarını içeren bir evrak verildi.

Kadın, doktorun iç çamaşırını izinsiz bir şekilde indirmesinin "ciddi mesleki suistimal olarak değerlendirileceğini" söyledi.

Kadın, doktorun iç çamaşırını izinsiz bir şekilde indirmesinin "ciddi mesleki suistimal olarak değerlendirileceğini" söyledi.

'Genel olarak, tıbbi danışmanlık bence ciddi bir klinik suistimal teşkil etmektedir.'

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