Nehirde Kendisine Saldıran Arkadaş Grubunu Bıçak Kullanma Suretiyle Yaralayan Adam Hakim Karşısına Çıktı
Nehirde Kendisine Saldıran Arkadaş Grubunu Bıçak Kullanma Suretiyle Yaralayan Adam Hakim Karşısına Çıktı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Owen Peloquin isimli 19 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte 54 yaşındaki nehirde telefonunu arayan Nicolae Miu isimli bir adamı aşağılayarak dövdü. 2022 yılında yaşanan kan dondurucu olay, geçtiğimiz günlerde tekrardan mahkemeye taşındı.
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2022 yılında Amerika'nın Apple nehrinde kan donduran bir olay yaşandı.
Owen Peloquin isimli 19 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte 54 yaşındaki nehirde telefonunu arayan Nicolae Miu isimli bir adamı aşağılayarak dövdü.
19 yaşındaki Owen Peloquin, davanın ikinci haftasında Pazartesi günü mahkemede verdiği ifadede, 54 yaşındaki mühendis Nicolae Miu'nun kendisine "pedofil" dedikten sonra gruba bıçakla saldırdığı anı anlattı.
Videoda Peloquin'in 'Çekil' dediği duyuluyor ancak Miu'nun onu dinlemediğini ve bunun yerine su tüplerine asıldığını söylüyor.
Saldırgan, 17 yaşındaki Isaac Shuman'ın ölümü ve diğer dört kişinin yaralanmasının ardından birinci derece kasten adam öldürmekle suçlandı.
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Shuman, Miu tarafından saldırıya uğradığında Peloquin onun bıçaklandığını görmediğini ancak koşarak yanına gittiğini ve diğer arkadaşı Alex ile birlikte onu kıyıya çıkardığını söyledi.
Tanık ifadeleri devam ederken Mui'nin avukatı Corey Chirafisi olay anının fotoğraflarını gösterdi ve Peloquin'in tepkilerini sorguladı.
Daha sonra, savcının kendisine ne yaptığını sorması üzerine bir adım öne çıktığı görüldü. Peloquin, grupta bulunan bir başka arkadaşı Ryan Nelson'ı yakalamak için uzandığını söyledi.
Wisconsin'deki St Croix Savcılığı tarafından görüntülenen videoya göre, nehrin her iki yakasındaki iki grup arasında şnorkelle yüzerek telefon arayan Miu, grup tarafından 'küçük kızları aramakla' ve 'çocuk tacizcisi' olmakla suçlandı.
Eylül 2022'de suçlamaları kabul etmeyen adamın avukatı, adamın gençleri nefsi müdafaa amacıyla bıçakladığını savundu.
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