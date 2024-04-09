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Nehirde Kendisine Saldıran Arkadaş Grubunu Bıçak Kullanma Suretiyle Yaralayan Adam Hakim Karşısına Çıktı

Nehirde Kendisine Saldıran Arkadaş Grubunu Bıçak Kullanma Suretiyle Yaralayan Adam Hakim Karşısına Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 20:40

Owen Peloquin isimli 19 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte 54 yaşındaki nehirde telefonunu arayan Nicolae Miu isimli bir adamı aşağılayarak dövdü. 2022 yılında yaşanan kan dondurucu olay, geçtiğimiz günlerde tekrardan mahkemeye taşındı.

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Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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2022 yılında Amerika'nın Apple nehrinde kan donduran bir olay yaşandı.

2022 yılında Amerika'nın Apple nehrinde kan donduran bir olay yaşandı.

Owen Peloquin isimli 19 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte 54 yaşındaki nehirde telefonunu arayan Nicolae Miu isimli bir adamı aşağılayarak dövdü.

Owen Peloquin isimli 19 yaşındaki bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte 54 yaşındaki nehirde telefonunu arayan Nicolae Miu isimli bir adamı aşağılayarak dövdü.

54 yaşındaki adam ise bıçak kullanma suretiyle saldırıya karşılık verdi.

19 yaşındaki Owen Peloquin, davanın ikinci haftasında Pazartesi günü mahkemede verdiği ifadede, 54 yaşındaki mühendis Nicolae Miu'nun kendisine "pedofil" dedikten sonra gruba bıçakla saldırdığı anı anlattı.

19 yaşındaki Owen Peloquin, davanın ikinci haftasında Pazartesi günü mahkemede verdiği ifadede, 54 yaşındaki mühendis Nicolae Miu'nun kendisine "pedofil" dedikten sonra gruba bıçakla saldırdığı anı anlattı.

Peloquin, 2022'deki olayın cep telefonuyla çekilmiş videosu mahkemede gösterilmeden önce, 'Garip bir şekilde bize doğru koştu, hepimizi çok rahatsız etti,' dedi.

Videoda Peloquin'in 'Çekil' dediği duyuluyor ancak Miu'nun onu dinlemediğini ve bunun yerine su tüplerine asıldığını söylüyor.

Videoda Peloquin'in 'Çekil' dediği duyuluyor ancak Miu'nun onu dinlemediğini ve bunun yerine su tüplerine asıldığını söylüyor.

Saldırgan, 17 yaşındaki Isaac Shuman'ın ölümü ve diğer dört kişinin yaralanmasının ardından birinci derece kasten adam öldürmekle suçlandı.

Saldırgan, 17 yaşındaki Isaac Shuman'ın ölümü ve diğer dört kişinin yaralanmasının ardından birinci derece kasten adam öldürmekle suçlandı.

İfadesi sırasında Peloquin, Miu'ya 'pedofil' dediği için pişman olduğunu ve o gün kendisinin ve arkadaşlarının farklı davranmış olmasını dilediğini söyledi.

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Shuman, Miu tarafından saldırıya uğradığında Peloquin onun bıçaklandığını görmediğini ancak koşarak yanına gittiğini ve diğer arkadaşı Alex ile birlikte onu kıyıya çıkardığını söyledi.

Shuman, Miu tarafından saldırıya uğradığında Peloquin onun bıçaklandığını görmediğini ancak koşarak yanına gittiğini ve diğer arkadaşı Alex ile birlikte onu kıyıya çıkardığını söyledi.

'Kanamayı durdurmak için elimden geleni yaptım,' diyen Peloquin o anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Schuman daha sonra bir ambulansla Stillwater'daki Lakeview Hastanesi'ne götürüldü ve burada öldüğü açıklandı.

Tanık ifadeleri devam ederken Mui'nin avukatı Corey Chirafisi olay anının fotoğraflarını gösterdi ve Peloquin'in tepkilerini sorguladı.

Tanık ifadeleri devam ederken Mui'nin avukatı Corey Chirafisi olay anının fotoğraflarını gösterdi ve Peloquin'in tepkilerini sorguladı.

Nehirde dururken ağzı tamamen açık olan genç, Miu'nun elindeki bıçağı gördüğünde 'tam bir şok' yaşadığını söyledi.

Daha sonra, savcının kendisine ne yaptığını sorması üzerine bir adım öne çıktığı görüldü. Peloquin, grupta bulunan bir başka arkadaşı Ryan Nelson'ı yakalamak için uzandığını söyledi.

Daha sonra, savcının kendisine ne yaptığını sorması üzerine bir adım öne çıktığı görüldü. Peloquin, grupta bulunan bir başka arkadaşı Ryan Nelson'ı yakalamak için uzandığını söyledi.

Fakat videoda daha sonra grubun Miu'yu defalarca suya ittiği ve ayağa kalkmak için çabalarken ona vurduğu görülüyor.

Wisconsin'deki St Croix Savcılığı tarafından görüntülenen videoya göre, nehrin her iki yakasındaki iki grup arasında şnorkelle yüzerek telefon arayan Miu, grup tarafından 'küçük kızları aramakla' ve 'çocuk tacizcisi' olmakla suçlandı.

Wisconsin'deki St Croix Savcılığı tarafından görüntülenen videoya göre, nehrin her iki yakasındaki iki grup arasında şnorkelle yüzerek telefon arayan Miu, grup tarafından 'küçük kızları aramakla' ve 'çocuk tacizcisi' olmakla suçlandı.

Miu ilk başta polise bıçağı hortumlardan aldığını ve 'nefsi müdafaa' için dövüştüğünü söyledi, ancak diğer gençler silahın kemerine takılı olduğunu iddia etti.

Eylül 2022'de suçlamaları kabul etmeyen adamın avukatı, adamın gençleri nefsi müdafaa amacıyla bıçakladığını savundu.

Eylül 2022'de suçlamaları kabul etmeyen adamın avukatı, adamın gençleri nefsi müdafaa amacıyla bıçakladığını savundu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz👇

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