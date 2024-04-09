Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Maçında Yaşananlar Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Maçında Yaşananlar Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi
Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'nin "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.
Daha önce İstanbulspor yönetimi de Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak oyuncularını sahadan çekmiş, Fenerbahçe'nin sevk edildiği maddeden disiplin kuruluna gönderilmişti. İstanbul ekibi, üç puan silme cezası almıştı.
Galatasaray'ın da "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
TFF'nin açıklaması 👇
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