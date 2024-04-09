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Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Maçında Yaşananlar Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa Maçında Yaşananlar Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 16:22

Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'nin "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'nin "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Daha önce İstanbulspor yönetimi de Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak oyuncularını sahadan çekmiş, Fenerbahçe'nin sevk edildiği maddeden disiplin kuruluna gönderilmişti. İstanbul ekibi, üç puan silme cezası almıştı.

Daha önce İstanbulspor yönetimi de Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak oyuncularını sahadan çekmiş, Fenerbahçe'nin sevk edildiği maddeden disiplin kuruluna gönderilmişti. İstanbul ekibi, üç puan silme cezası almıştı.

Galatasaray'ın da "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Galatasaray'ın da "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

TFF'nin açıklaması 👇

TFF'nin açıklaması 👇

'Hukuk Müşavirliği’nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.’nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP ’ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

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