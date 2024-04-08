Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Süper Kupa Maçına İlk 11'de Başlayan Fenerbahçeli Efekan Karayazı'nın Icardi'li Paylaşımı Dikkat Çekti

Süper Kupa Maçına İlk 11'de Başlayan Fenerbahçeli Efekan Karayazı'nın Icardi'li Paylaşımı Dikkat Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 00:06

Galatasaray karşılaşmasına ilk 11 başlayan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karayazı, paylaşımında sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Icardi'ye yer verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe, Galatasaray ile olan Süper Kupa mücadelesine genç takımla çıkma kararı almış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile olan Süper Kupa mücadelesine genç takımla çıkma kararı almış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti.

Hakem tarafından tatil edilen maç, hala gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertli kulübün genç futbolcusu Efekan Karayazı, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Hakem tarafından tatil edilen maç, hala gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertli kulübün genç futbolcusu Efekan Karayazı, sürpriz bir paylaşımda bulundu.

19 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Icardi ile göz göze geldiği anı yayınladı.

19 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Icardi ile göz göze geldiği anı yayınladı.

Efekan Karayazı'nın paylaşımı 👇

Efekan Karayazı'nın paylaşımı 👇

Taraftarların yorumları 👇

Taraftarların yorumları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberler de ilginiz çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?