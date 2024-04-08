Süper Kupa Maçına İlk 11'de Başlayan Fenerbahçeli Efekan Karayazı'nın Icardi'li Paylaşımı Dikkat Çekti
Süper Kupa Maçına İlk 11'de Başlayan Fenerbahçeli Efekan Karayazı'nın Icardi'li Paylaşımı Dikkat Çekti
Galatasaray karşılaşmasına ilk 11 başlayan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karayazı, paylaşımında sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Icardi'ye yer verdi.
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Fenerbahçe, Galatasaray ile olan Süper Kupa mücadelesine genç takımla çıkma kararı almış, maçın ikinci dakikasında da sahadan çekilmişti.
Hakem tarafından tatil edilen maç, hala gündemdeki yerini korurken sarı-lacivertli kulübün genç futbolcusu Efekan Karayazı, sürpriz bir paylaşımda bulundu.
19 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından Icardi ile göz göze geldiği anı yayınladı.
Efekan Karayazı'nın paylaşımı 👇
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