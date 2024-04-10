Çıktığı Mahkemede Yargıcın Ortaokul Arkadaşı Olduğunu Fark Edip Göz Yaşlarına Boğulan Mahkumun Son Hali

2015 yılında Arthur Booth isimli bir adam, hırsızlıkla suçlanarak hakim karşısına çıkmıştı. Yargıcın ortaokuldan arkadaşı Mindy Glazer olduğunu fark edince göz yaşlarına boğulan adamın şu anda Florida'da bir firmada yönetici konumunda çalıştığı ortaya çıktı.

Detaylar👇