Çıktığı Mahkemede Yargıcın Ortaokul Arkadaşı Olduğunu Fark Edip Göz Yaşlarına Boğulan Mahkumun Son Hali
Çıktığı Mahkemede Yargıcın Ortaokul Arkadaşı Olduğunu Fark Edip Göz Yaşlarına Boğulan Mahkumun Son Hali
Kaynak: https://www.unilad.com/news/us-news/v...
2015 yılında Arthur Booth isimli bir adam, hırsızlıkla suçlanarak hakim karşısına çıkmıştı. Yargıcın ortaokuldan arkadaşı Mindy Glazer olduğunu fark edince göz yaşlarına boğulan adamın şu anda Florida'da bir firmada yönetici konumunda çalıştığı ortaya çıktı.
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2015 yılında Arthur Booth isimli bir adam, hırsızlıkla suçlanarak hakim karşısına çıkmıştı. Her ne kadar 'gündelik' bir mahkeme olayı gibi görünse de aslında durum biraz farklı.
Arthur Booth, hırsızlıkla birlikte birkaç farklı suçtan yargılanmak için hakim karşısına çıktığında yargıcın karşısına çıktığında ilginç bir tesadüf yaşadı.
Mahkeme yargıcı Mindy Glazer'ın kendisine 'Ortaokulda iyi bir çocuktun, seni çok iyi tanıyorum demesiyle gözyaşlarına boğulmuştu.
O anları buradan izleyebilirsiniz...👇
Yargıç sonrasında davaya devam edemeyeceğini ve yargıç değişikliği istediğini dile getirdi. Derken, bu olayın üzerinden tam tamına 9 yıl geçti.
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Arthur Booth 10 ay hapis cezasından sonra 2016 yılının sonlarına doğru hayatına devam etti. Booth'un hayatındaki değişim ise hiç beklenmedik türden!
Şu an kendisi Florida'da bir ilaç şirketinde yönetici konumunda çalışıyor.
Booth'un hayatı sadece iyi yönde değişmekle kalmadı, aynı zamanda hayatını yeniden yoluna koymasına yardımcı olarak mahkeme, bir 15 yıl daha küçük suçlar işleyip hapse tekrar tekrar girip çıkmasını da engelledi.
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