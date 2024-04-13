Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla hepimizin gerçeklik algısını yerle bir eden kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak Jennifer Lopez ile başlayalım isterseniz...
2. 'Tüm anatomi bilgimi kaybettim resmen...'
3. Madonna!
4. Abla'm sence buna inanmamızın imkanı var mı?
5. Yok artık!
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6. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'
7. 'Bu geceki kabusum belli oldu?'
8. 'Bu kadar efekt ve photoshopa ne gerek vardı?'
9. 👇
10. 'Bu nasıl mümkün olabilir?'
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11. 'Nitelikli dolandırıcılık resmen bu'
12. 'Ürkütücü'
13. 'Gerçekten çok tatsız'
14. 'Kandırıldık resmen!'
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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