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Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 20:02

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla hepimizin gerçeklik algısını yerle bir eden kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

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1. İlk olarak Jennifer Lopez ile başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak Jennifer Lopez ile başlayalım isterseniz...

2. 'Tüm anatomi bilgimi kaybettim resmen...'

2. 'Tüm anatomi bilgimi kaybettim resmen...'

3. Madonna!

3. Madonna!

4. Abla'm sence buna inanmamızın imkanı var mı?

4. Abla'm sence buna inanmamızın imkanı var mı?

5. Yok artık!

5. Yok artık!
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6. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'

6. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'
6. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'

7. 'Bu geceki kabusum belli oldu?'

7. 'Bu geceki kabusum belli oldu?'

8. 'Bu kadar efekt ve photoshopa ne gerek vardı?'

8. 'Bu kadar efekt ve photoshopa ne gerek vardı?'
8. 'Bu kadar efekt ve photoshopa ne gerek vardı?'

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10. 'Bu nasıl mümkün olabilir?'

10. 'Bu nasıl mümkün olabilir?'
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11. 'Nitelikli dolandırıcılık resmen bu'

11. 'Nitelikli dolandırıcılık resmen bu'
11. 'Nitelikli dolandırıcılık resmen bu'

12. 'Ürkütücü'

12. 'Ürkütücü'
12. 'Ürkütücü'

13. 'Gerçekten çok tatsız'

13. 'Gerçekten çok tatsız'

14. 'Kandırıldık resmen!'

14. 'Kandırıldık resmen!'

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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