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Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Beynimizi Yakan İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Beynimizi Yakan İlginç Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 13:01

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları bol photoshoplu fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. 'Nitelikli dolandırıcılık'

2. 'Nitelikli dolandırıcılık'

3. Anatomi bilgisine meydan okuyan birisi...

3. Anatomi bilgisine meydan okuyan birisi...

4. Trisha Paytas...

4. Trisha Paytas...
4. Trisha Paytas...
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5. Bu kadar photoshop'a gerek var mıydı?

5. Bu kadar photoshop'a gerek var mıydı?

6. Ariana Grande...

6. Ariana Grande...

7. Yok artık!

7. Yok artık!
7. Yok artık!

8. 👇

8. 👇

9. Bunların ikisi aynı kişi mi?

9. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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10. 'Fotoğraflarımda hiçbir şekilde shop yok' diyen kadın.

10. 'Fotoğraflarımda hiçbir şekilde shop yok' diyen kadın.

11. 'Kandırıldık'

11. 'Kandırıldık'
11. 'Kandırıldık'

12. Bu geceki kabusum belli oldu!

12. Bu geceki kabusum belli oldu!

13. Nasıl yani?

13. Nasıl yani?

14. Abla'm sence olmuş mu?

14. Abla'm sence olmuş mu?
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15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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