Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Beynimizi Yakan İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Beynimizi Yakan İlginç Kişiler
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Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan sosyal medyakullanıyor. Sosyal medyayı adeta bir günlük gibi kullanan da var, kendini göstermek için de! Biz de bu içeriğimizde paylaştıkları bol photoshoplu fotoğraflarla hepimizi şaşkınlıklara sürüklemiş birbirinden ilginç kişileri listeledik.
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. 'Nitelikli dolandırıcılık'
3. Anatomi bilgisine meydan okuyan birisi...
4. Trisha Paytas...
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5. Bu kadar photoshop'a gerek var mıydı?
6. Ariana Grande...
7. Yok artık!
8. 👇
9. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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10. 'Fotoğraflarımda hiçbir şekilde shop yok' diyen kadın.
11. 'Kandırıldık'
12. Bu geceki kabusum belli oldu!
13. Nasıl yani?
14. Abla'm sence olmuş mu?
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15. Haftaya görüşmek üzere👋
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