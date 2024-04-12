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Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in Başrolü Paylaştığı 'Joker: Folie à Deux' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in Başrolü Paylaştığı 'Joker: Folie à Deux' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

Lady Gaga
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 17:46

10 Nisan'da fragmanı yayınlanan 'Joker: Folie à Deux' filmi Ekim ayında vizyona girecek. Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'in başrolü paylaştığı film ise hayranlar tarafından heyecanla bekleniyor. Gelin filmin yorumlarına beraber bakalım👇

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10 Nisan'da Joker'in devam filmi 'Joker: Folie à Deux'un fragmanı yayınlandı: Filmde Lady Gaga ve Joaquin Phoenix başrolde yer alıyor.

10 Nisan'da Joker'in devam filmi 'Joker: Folie à Deux'un fragmanı yayınlandı: Filmde Lady Gaga ve Joaquin Phoenix başrolde yer alıyor.

Filmin fragmanı ise hem Twitter'da hem de diğer sosyal medya platformlarında anında viral oldu.

Harley Quinn karakterine hayat verecek olan Lady Gaga da filmin fragmanını kendi resmi Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü isimler de başta olmak üzere fragmana birbirinden farklı yorumlar geldi👇

Ünlü isimler de başta olmak üzere fragmana birbirinden farklı yorumlar geldi👇

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'Oscar kokusu alıyorum...'

'Oscar kokusu alıyorum...'

'Daha izlemedim ama ağlayacağım'

'Daha izlemedim ama ağlayacağım'

'Aklımı kaybediyorum. Sabredemeyeceğim'

'Aklımı kaybediyorum. Sabredemeyeceğim'

'Harika olacak'

'Harika olacak'

'İnanılmaz'

'İnanılmaz'
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'Biz çok hazırız Gaga'

'Biz çok hazırız Gaga'

'Acele et Ekim'

'Acele et Ekim'

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