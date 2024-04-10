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Uçağa İlk Defa Binen Adamın Kan Ter İçinde Kaldığı Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Uçağa İlk Defa Binen Adamın Kan Ter İçinde Kaldığı Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar

Twitter Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 23:53

Geçtiğimiz günlerde bir adam, X'te (Twitter) 'İlk defa uçağa biniyorum' notuyla kan ter içinde kaldığı fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen yorumlar ise güldürdü!

Buyurun👇

Kaynak: https://x.com/Oladapomikky1/status/17...
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Hepimiz uçağa birçok kez binmişizdir. Tıpkı arabada olduğu gibi uçağa bindiğimizde de 'uçak tutması' yaşamamış olası.

Hepimiz uçağa birçok kez binmişizdir. Tıpkı arabada olduğu gibi uçağa bindiğimizde de 'uçak tutması' yaşamamış olası.

Uçak tutması, kendisine mide bulantısı ve terlemeyle gösteriyor. O nedenle uçak seyahatlerinde hassas yolcuların temkinli olması öneriliyor.

Uçak tutması, kendisine mide bulantısı ve terlemeyle gösteriyor. O nedenle uçak seyahatlerinde hassas yolcuların temkinli olması öneriliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir adam 'Uçağa ilk defa biniyorum' notuyla bir tweet paylaştı. O da 'uçak tutması' yaşamış olacak ki adeta kan ter içinde kalmış.

Geçtiğimiz günlerde bir adam 'Uçağa ilk defa biniyorum' notuyla bir tweet paylaştı. O da 'uçak tutması' yaşamış olacak ki adeta kan ter içinde kalmış.
twitter.com

Bu kadar terlemek mümkün mü? Bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafın altına birbirinden ilginç şeyler yazdılar.👇

Bu kadar terlemek mümkün mü? Bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafın altına birbirinden ilginç şeyler yazdılar.👇
twitter.com

'Bu kadar terliyorsun bir de hala maske mi takıyorsun?'

"Uçak kalkmadan önce arkasından mı ittirdin?"

"Uçak kalkmadan önce arkasından mı ittirdin?"
twitter.com
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"Hayır uçak moturunu taşıyorsun."

"Hayır uçak moturunu taşıyorsun."
twitter.com

"Güneşe mi yaklaştın?"

"Güneşe mi yaklaştın?"
twitter.com

"Bu sen misin?"

"Bu sen misin?"
twitter.com

"Hangi havaalanı diye soracaktım ama sanırım 'hava' yok."

"Hangi havaalanı diye soracaktım ama sanırım 'hava' yok."
twitter.com

"Pencereyi aç da temiz hava al..."

"Pencereyi aç da temiz hava al..."
twitter.com
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"Sakin ol derin derin nefes al"

"Sakin ol derin derin nefes al"
twitter.com

"Cebini kontrol edip cüzdanını bulamadığında..."

"Cebini kontrol edip cüzdanını bulamadığında..."
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Uçağa binmek için tırmandın mı?"

"Uçağa binmek için tırmandın mı?"
twitter.com

"Epstein Adası'na gidecekmiş gibi terlemiş..."

"Epstein Adası'na gidecekmiş gibi terlemiş..."
twitter.com

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