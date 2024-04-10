Uçağa İlk Defa Binen Adamın Kan Ter İçinde Kaldığı Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Uçağa İlk Defa Binen Adamın Kan Ter İçinde Kaldığı Fotoğrafına Gelen Birbirinden Komik Yorumlar
Kaynak: https://x.com/Oladapomikky1/status/17...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, X'te (Twitter) 'İlk defa uçağa biniyorum' notuyla kan ter içinde kaldığı fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen yorumlar ise güldürdü!
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Hepimiz uçağa birçok kez binmişizdir. Tıpkı arabada olduğu gibi uçağa bindiğimizde de 'uçak tutması' yaşamamış olası.
Uçak tutması, kendisine mide bulantısı ve terlemeyle gösteriyor. O nedenle uçak seyahatlerinde hassas yolcuların temkinli olması öneriliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir adam 'Uçağa ilk defa biniyorum' notuyla bir tweet paylaştı. O da 'uçak tutması' yaşamış olacak ki adeta kan ter içinde kalmış.
Bu kadar terlemek mümkün mü? Bazı kullanıcılar ise bu fotoğrafın altına birbirinden ilginç şeyler yazdılar.👇
"Uçak kalkmadan önce arkasından mı ittirdin?"
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"Hayır uçak moturunu taşıyorsun."
"Güneşe mi yaklaştın?"
"Bu sen misin?"
"Hangi havaalanı diye soracaktım ama sanırım 'hava' yok."
"Pencereyi aç da temiz hava al..."
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"Sakin ol derin derin nefes al"
"Cebini kontrol edip cüzdanını bulamadığında..."
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"Uçağa binmek için tırmandın mı?"
"Epstein Adası'na gidecekmiş gibi terlemiş..."
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