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Baş Ağrısı Çekiyordu: Hamileliğinin Beşinci Ayında Lenf Kanseri Olduğunu Öğrenen Kadının Üzücü Hikayesi

Baş Ağrısı Çekiyordu: Hamileliğinin Beşinci Ayında Lenf Kanseri Olduğunu Öğrenen Kadının Üzücü Hikayesi

kanser
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 08:32

Caitlin isimli bir kadın, her sabah baş ağrısıyla uyandığını ve kafanının arkasında bir yumru hissettiğini dile getirdi. Hamileliğinin daha beşinci ayında kendisine lenf kanseri teşhisi konulan kadın o üzücü süreci detaylarıyla anlattı👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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Sizleri Caitlin isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, son günlerde büyük bir mide bulantısıyla uyandığını ve sonrasında bu bulantının sebebini öğrenince adeta şok olduğunu dile getiriyor.

Sizleri Caitlin isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, son günlerde büyük bir mide bulantısıyla uyandığını ve sonrasında bu bulantının sebebini öğrenince adeta şok olduğunu dile getiriyor.

Henüz 5 aylık hamileyken kendisine kanser teşhisi konulan kadın, aslında bu bulantının bir hastalıkla alakalı olduğunu öğrendi.

Henüz 5 aylık hamileyken kendisine kanser teşhisi konulan kadın, aslında bu bulantının bir hastalıkla alakalı olduğunu öğrendi.

Ancak dört ay içinde iki böbrek taşı düşürdükten sonra sonra Wirral'daki Arrowe Park'ta bir hematoloji ekibine sevk edildi. Burada doktorlar kendisine boyun biyopsisi yaptı ve ne yazık ki Mart 2024'te birinci evre Hodgkin lenfoma teşhisi koydu.

Peki lenfoma nedir? Lenf sistemi tipik olarak vücudunuzu korurken, lenfosit adı verilen lenf hücreleri bir süre sonra kanserli hale gelebilir.

Peki lenfoma nedir? Lenf sistemi tipik olarak vücudunuzu korurken, lenfosit adı verilen lenf hücreleri bir süre sonra kanserli hale gelebilir.

Lenf sisteminde ortaya çıkan kanserler lenfoma olarak adlandırılıyor.

Hastalık hakkında detaylı bilgiye bu içerikten ulaşabilirsiniz:

Caitlin'in şu an için tam anlamıyla iyileşmeyi bekleniyor. Ancak tam anlamıyla iyileşen kadar her gün kan seyreltici ilaçlar alması gerekiyor.

Caitlin'in şu an için tam anlamıyla iyileşmeyi bekleniyor. Ancak tam anlamıyla iyileşen kadar her gün kan seyreltici ilaçlar alması gerekiyor.

Bebeği dünyaya geldiğinde ise kemoterapi sürecine başlayacak olan kadın, 'Bu hamilelik beklediğim gibi geçmiyor. Bebeğim doğduktan sonra bazı gelecek planlarımı rafa kaldırmak zorundayım. Bebeğimi kucağıma aldığımda kötü olan her şeyi unutacağım.' diyor.

"Noel için ailemi ziyaret etmek üzere County Armagh'a geri döndüm. Noel günü kanepede uyuyakaldığımı ve gerçekten boynumun ağrısıyla uyandığımı hatırlıyorum. Tuhaf bir uyku çektiğimi düşündüm ama boynuma masaj yapmaya başladım. İşte o zaman bezelye büyüklüğünde bir yumru fark ettim."

"Noel için ailemi ziyaret etmek üzere County Armagh'a geri döndüm. Noel günü kanepede uyuyakaldığımı ve gerçekten boynumun ağrısıyla uyandığımı hatırlıyorum. Tuhaf bir uyku çektiğimi düşündüm ama boynuma masaj yapmaya başladım. İşte o zaman bezelye büyüklüğünde bir yumru fark ettim."
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"Çok ama çok yorgundum. Merdivenleri tek başıma çıkarken bile biraz dinlenmem gerekiyordu. Bir gün boynumu tekrar yokladım ve yumru golf topu büyüklüğüne ulaşmıştı."

"Çok ama çok yorgundum. Merdivenleri tek başıma çıkarken bile biraz dinlenmem gerekiyordu. Bir gün boynumu tekrar yokladım ve yumru golf topu büyüklüğüne ulaşmıştı."

Caitlin, 'Ailemde bu hastalığın olduğunu söylediğimde doktorumun tüm tavrı değişti,' diyor. 'Aynı gün kan testi yaptırmaya gittim.'

Akabinde doktorlar kendisine teşhis koymuş. Anında steroid ve kan seyreltici ilaçlara başlayan kadın, kocasının bu süreçte çok yanında olduğunu söylüyor.

Akabinde doktorlar kendisine teşhis koymuş. Anında steroid ve kan seyreltici ilaçlara başlayan kadın, kocasının bu süreçte çok yanında olduğunu söylüyor.

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