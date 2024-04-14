Baş Ağrısı Çekiyordu: Hamileliğinin Beşinci Ayında Lenf Kanseri Olduğunu Öğrenen Kadının Üzücü Hikayesi
Baş Ağrısı Çekiyordu: Hamileliğinin Beşinci Ayında Lenf Kanseri Olduğunu Öğrenen Kadının Üzücü Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Caitlin isimli bir kadın, her sabah baş ağrısıyla uyandığını ve kafanının arkasında bir yumru hissettiğini dile getirdi. Hamileliğinin daha beşinci ayında kendisine lenf kanseri teşhisi konulan kadın o üzücü süreci detaylarıyla anlattı👇
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Sizleri Caitlin isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, son günlerde büyük bir mide bulantısıyla uyandığını ve sonrasında bu bulantının sebebini öğrenince adeta şok olduğunu dile getiriyor.
Henüz 5 aylık hamileyken kendisine kanser teşhisi konulan kadın, aslında bu bulantının bir hastalıkla alakalı olduğunu öğrendi.
Peki lenfoma nedir? Lenf sistemi tipik olarak vücudunuzu korurken, lenfosit adı verilen lenf hücreleri bir süre sonra kanserli hale gelebilir.
Caitlin'in şu an için tam anlamıyla iyileşmeyi bekleniyor. Ancak tam anlamıyla iyileşen kadar her gün kan seyreltici ilaçlar alması gerekiyor.
"Noel için ailemi ziyaret etmek üzere County Armagh'a geri döndüm. Noel günü kanepede uyuyakaldığımı ve gerçekten boynumun ağrısıyla uyandığımı hatırlıyorum. Tuhaf bir uyku çektiğimi düşündüm ama boynuma masaj yapmaya başladım. İşte o zaman bezelye büyüklüğünde bir yumru fark ettim."
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"Çok ama çok yorgundum. Merdivenleri tek başıma çıkarken bile biraz dinlenmem gerekiyordu. Bir gün boynumu tekrar yokladım ve yumru golf topu büyüklüğüne ulaşmıştı."
Akabinde doktorlar kendisine teşhis koymuş. Anında steroid ve kan seyreltici ilaçlara başlayan kadın, kocasının bu süreçte çok yanında olduğunu söylüyor.
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