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Modern Kölelik Endeksi Sıralamasına Göre Avrupa ve Orta Asya'da Türkiye Birinci Sırada!

Modern Kölelik Endeksi Sıralamasına Göre Avrupa ve Orta Asya'da Türkiye Birinci Sırada!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 20:06

Küresel Kölelik Endeksi araştırması bu sene de yayınlandı. Raporda, hem çalışma saatleri hem de küresel krizler göz önüne alındı. Buna göre Avrupa'daki ülkelerin arasında 'modern köle gibi çalışan ülkeler' arasında Türkiye birinci sırada yer aldı.

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Kaynak: The Global Slavery Index

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Küresel Kölelik Endeksi, her yıl dünya çapındaki ülkeler de göz önüne alınarak her sene yayınlanıyor.

Küresel Kölelik Endeksi, her yıl dünya çapındaki ülkeler de göz önüne alınarak her sene yayınlanıyor.

Hatırlarsanız Türkiye, geçtiğimiz sene Küresel Kölelik Endeksi'nde dünya çapında beşinci, Avrupa'da ise birinci olmuştu.

Hatırlarsanız Türkiye, geçtiğimiz sene Küresel Kölelik Endeksi'nde dünya çapında beşinci, Avrupa'da ise birinci olmuştu.

Anlatmıştık:

Küresel Kölelik Endeksi, ayrıca 'modern kölelik' kavramına da değiniyor. Küresel çaptaki bazı krizlerin yol açtığı iş gücünün ve ekonominin sebep olduğu istihdam durumlarını 'modern kölelik' olarak değerlendiriyor.

Küresel Kölelik Endeksi, ayrıca 'modern kölelik' kavramına da değiniyor. Küresel çaptaki bazı krizlerin yol açtığı iş gücünün ve ekonominin sebep olduğu istihdam durumlarını 'modern kölelik' olarak değerlendiriyor.

Araştırmaya göre, 2021'de herhangi bir yılda Avrupa ve Orta Asya'da tahminen 6,4 milyon kişi modern kölelik koşullarında yaşıyordu.

Araştırmaya göre, 2021'de herhangi bir yılda Avrupa ve Orta Asya'da tahminen 6,4 milyon kişi modern kölelik koşullarında yaşıyordu.

'Bölge, modern kölelik içinde yaşayan her bin kişiden 6,9'u ile dünyadaki en yüksek ikinci yayılma oranına sahipti. Avrupa ve Orta Asya, her bin kişide tahmini 4,4 ile zorla çalıştırmanın en yaygın olduğu ikinci, zorla evlendirmenin en yaygın olduğu üçüncü ülkedir.'

Bahsi geçen bölgede modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler Türkiye, Tacikistan ve Rusya olarak görülüyor.

Bahsi geçen bölgede modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler Türkiye, Tacikistan ve Rusya olarak görülüyor.

Rusya, Türkiye ve Ukrayna, bölgede modern kölelik içinde yaşayan her beş kişiden yaklaşık üçünü oluşturarak modern kölelik içinde yaşayan en yüksek insan sayısına sahip ülkeler. Yaygınlığın en düşük olduğu ülkeler ise İsviçre, Norveç ve Almanya.

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Rapora göre Avrupa ve Orta Asya'da yaklaşık 4.1 milyon kişinin modern kölelik veya zorla çalıştırma gibi durumlarda olduğu belirtiliyor. Bölgenin coğrafi, etnik, kültürel ve dini çeşitliliği, modern köleliğin birçok formda görülmesine neden oluyor.

Rapora göre Avrupa ve Orta Asya'da yaklaşık 4.1 milyon kişinin modern kölelik veya zorla çalıştırma gibi durumlarda olduğu belirtiliyor. Bölgenin coğrafi, etnik, kültürel ve dini çeşitliliği, modern köleliğin birçok formda görülmesine neden oluyor.

Göçmen işçilerin yüksek oranda bulunduğu bölgede, iç ve dış kaynaklı, borç bağımlılığı ve sömürü gibi durumlarla karşı karşıya kalanlar daha savunmasız hale geliyor. Ayrıca, çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik belirsizliklerin neden olduğu yerinden edilme, zorla çalıştırmanın yaygınlığını artırıyor. COVID-19 pandemisi ise bu zorlukları daha da arttırarak mevcut zayıflıkları kötüleştiriyor ve yeni riskler oluşturuyor.

Göçmen işçilerin yüksek oranda bulunduğu bölgede, iç ve dış kaynaklı, borç bağımlılığı ve sömürü gibi durumlarla karşı karşıya kalanlar daha savunmasız hale geliyor. Ayrıca, çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik belirsizliklerin neden olduğu yerinden edilme, zorla çalıştırmanın yaygınlığını artırıyor. COVID-19 pandemisi ise bu zorlukları daha da arttırarak mevcut zayıflıkları kötüleştiriyor ve yeni riskler oluşturuyor.

Bu sorunları çözmek ve risk altındaki insanlara destek sağlamak için hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların işbirliği yapması önemli.

Bunların yanı sıra, Avrupa ve Orta Asya'da, dünya genelinde zorla yapılan evliliklerin onda biri gerçekleşiyor ve tahmini 2.3 milyon insanı etkiliyor.

Bunların yanı sıra, Avrupa ve Orta Asya'da, dünya genelinde zorla yapılan evliliklerin onda biri gerçekleşiyor ve tahmini 2.3 milyon insanı etkiliyor.

Bu bölgelerdeki zorla evlilikler, iklim değişikliğinin tarım ve diğer temel endüstrilere etkileriyle ilişkilendiriliyor. Zorla evlilikler, geleneksel cinsiyet rollerine sıkı sıkıya bağlı olan inançlarla ilişkilendirilirken, kızların geleceklerini sınırlıyor. Ayrıca, bölgedeki artan krizlerin zorla evlilikleri tetikleyebileceği belirtiliyor.

Zorla çalıştırma oranı yüzde 64 iken zorla evlendirme oranı yüzde 36!

Zorla çalıştırma oranı yüzde 64 iken zorla evlendirme oranı yüzde 36!

Araştırmanın yayınladığı tablo ise bu şekilde. İlk sütun yaygınlığı gösterirken ikinci sütun 'modern köleliğin' içerisinde bulunan nüfusu ele alıyor.

Araştırmanın yayınladığı tablo ise bu şekilde. İlk sütun yaygınlığı gösterirken ikinci sütun 'modern köleliğin' içerisinde bulunan nüfusu ele alıyor.

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