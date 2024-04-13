Modern Kölelik Endeksi Sıralamasına Göre Avrupa ve Orta Asya'da Türkiye Birinci Sırada!
Modern Kölelik Endeksi Sıralamasına Göre Avrupa ve Orta Asya'da Türkiye Birinci Sırada!
Küresel Kölelik Endeksi araştırması bu sene de yayınlandı. Raporda, hem çalışma saatleri hem de küresel krizler göz önüne alındı. Buna göre Avrupa'daki ülkelerin arasında 'modern köle gibi çalışan ülkeler' arasında Türkiye birinci sırada yer aldı.
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Kaynak: The Global Slavery Index
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Küresel Kölelik Endeksi, her yıl dünya çapındaki ülkeler de göz önüne alınarak her sene yayınlanıyor.
Hatırlarsanız Türkiye, geçtiğimiz sene Küresel Kölelik Endeksi'nde dünya çapında beşinci, Avrupa'da ise birinci olmuştu.
Küresel Kölelik Endeksi, ayrıca 'modern kölelik' kavramına da değiniyor. Küresel çaptaki bazı krizlerin yol açtığı iş gücünün ve ekonominin sebep olduğu istihdam durumlarını 'modern kölelik' olarak değerlendiriyor.
Araştırmaya göre, 2021'de herhangi bir yılda Avrupa ve Orta Asya'da tahminen 6,4 milyon kişi modern kölelik koşullarında yaşıyordu.
Bahsi geçen bölgede modern köleliğin en yaygın olduğu ülkeler Türkiye, Tacikistan ve Rusya olarak görülüyor.
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Rapora göre Avrupa ve Orta Asya'da yaklaşık 4.1 milyon kişinin modern kölelik veya zorla çalıştırma gibi durumlarda olduğu belirtiliyor. Bölgenin coğrafi, etnik, kültürel ve dini çeşitliliği, modern köleliğin birçok formda görülmesine neden oluyor.
Göçmen işçilerin yüksek oranda bulunduğu bölgede, iç ve dış kaynaklı, borç bağımlılığı ve sömürü gibi durumlarla karşı karşıya kalanlar daha savunmasız hale geliyor. Ayrıca, çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik belirsizliklerin neden olduğu yerinden edilme, zorla çalıştırmanın yaygınlığını artırıyor. COVID-19 pandemisi ise bu zorlukları daha da arttırarak mevcut zayıflıkları kötüleştiriyor ve yeni riskler oluşturuyor.
Bunların yanı sıra, Avrupa ve Orta Asya'da, dünya genelinde zorla yapılan evliliklerin onda biri gerçekleşiyor ve tahmini 2.3 milyon insanı etkiliyor.
Zorla çalıştırma oranı yüzde 64 iken zorla evlendirme oranı yüzde 36!
Araştırmanın yayınladığı tablo ise bu şekilde. İlk sütun yaygınlığı gösterirken ikinci sütun 'modern köleliğin' içerisinde bulunan nüfusu ele alıyor.
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