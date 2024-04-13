Modern Kölelik Endeksi Sıralamasına Göre Avrupa ve Orta Asya'da Türkiye Birinci Sırada!

'Bölge, modern kölelik içinde yaşayan her bin kişiden 6,9'u ile dünyadaki en yüksek ikinci yayılma oranına sahipti. Avrupa ve Orta Asya, her bin kişide tahmini 4,4 ile zorla çalıştırmanın en yaygın olduğu ikinci, zorla evlendirmenin en yaygın olduğu üçüncü ülkedir.'