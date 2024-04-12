Vietnamlı Emlak Müteahhidi Truong My Lan, Bankalardan Para Çaldığı Gerekçesiyle İdam Cezasına Çarptırıldı

Vietnam yasaları herhangi bir kişinin herhangi bir bankada %5'ten fazla hisseye sahip olmasını yasaklıyor. Ancak savcılar, Truong My Lan'ın yüzlerce paravan şirket ve vekili olarak hareket eden kişiler aracılığıyla aslında Saigon Commercial'ın %90'ından fazlasına sahip olduğunu söylüyor.