Vietnamlı Emlak Müteahhidi Truong My Lan, Bankalardan Para Çaldığı Gerekçesiyle İdam Cezasına Çarptırıldı
Vietnamlı Emlak Müteahhidi Truong My Lan, Bankalardan Para Çaldığı Gerekçesiyle İdam Cezasına Çarptırıldı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-6...
67 yaşındaki Vietnamlı emlak müteahhidi Truong My Lan, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle Perşembe günü idam cezasına çarptırıldı. Davada Lan ile birlikte 80'den fazla kişi yargılandı.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
67 yaşındaki Vietnamlı emlak müteahhidi Truong My Lan, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle Perşembe günü idam cezasına çarptırıldı.
Karar, dolandırıcılığın ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor.
Yetkililer 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın da davaya müdahil olduğunu söylediler.
Sanıkların hepsi suçlu bulundu.
Vietnam'da uzun yıllar görev yapmış emekli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David Brown, " Sanıyorum komünist dönemde hiç böyle bir gövde gösterisi yapılmamıştı. Kesinlikle bu büyüklükte bir dava olmadı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın