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Vietnamlı Emlak Müteahhidi Truong My Lan, Bankalardan Para Çaldığı Gerekçesiyle İdam Cezasına Çarptırıldı

Vietnamlı Emlak Müteahhidi Truong My Lan, Bankalardan Para Çaldığı Gerekçesiyle İdam Cezasına Çarptırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 17:47

67 yaşındaki Vietnamlı emlak müteahhidi Truong My Lan, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle Perşembe günü idam cezasına çarptırıldı. Davada Lan ile birlikte 80'den fazla kişi yargılandı.

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Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-6...
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67 yaşındaki Vietnamlı emlak müteahhidi Truong My Lan, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle Perşembe günü idam cezasına çarptırıldı.

67 yaşındaki Vietnamlı emlak müteahhidi Truong My Lan, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle Perşembe günü idam cezasına çarptırıldı.

Bu son zamanlarda alınan en nadir kararlardan biri. Lan, Vietnam'da beyaz yaka suçu nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan çok az sayıdaki kadından biri oldu..

Karar, dolandırıcılığın ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor.

Karar, dolandırıcılığın ulaştığı büyüklüğü gözler önüne seriyor.

Truong My Lan, Saigon Ticaret Bankasından 44 milyar $ (35 milyar £) kredi almaktan suçlu bulundu. Karar, savcıların asla geri alınamayabileceğini söylediği 27 milyar doları iade etmesini gerektiriyor. Bazıları ölüm cezasının, mahkemenin onu kayıp milyarlarca doların bir kısmını iade etmeye teşvik etme yolu olduğuna inanıyor.

Yetkililer 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın da davaya müdahil olduğunu söylediler.

Yetkililer 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın da davaya müdahil olduğunu söylediler.

Suçlamaları reddeden ve mahkemeye itiraz edebilecek olan Truong My Lan ile birlikte seksen beş kişi daha yargılandı.

Sanıkların hepsi suçlu bulundu.

Sanıkların hepsi suçlu bulundu.

Dördü müebbet hapis cezası aldı. Geri kalanlara ise 20 yıl ile üç yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Truong My Lan'ın kocası ve yeğeni sırasıyla dokuz ve 17 yıl hapis cezası aldı.

Vietnam'da uzun yıllar görev yapmış emekli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David Brown, " Sanıyorum komünist dönemde hiç böyle bir gövde gösterisi yapılmamıştı. Kesinlikle bu büyüklükte bir dava olmadı."

Vietnam'da uzun yıllar görev yapmış emekli ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David Brown, " Sanıyorum komünist dönemde hiç böyle bir gövde gösterisi yapılmamıştı. Kesinlikle bu büyüklükte bir dava olmadı."

Vietnam yasaları herhangi bir kişinin herhangi bir bankada %5'ten fazla hisseye sahip olmasını yasaklıyor. Ancak savcılar, Truong My Lan'ın yüzlerce paravan şirket ve vekili olarak hareket eden kişiler aracılığıyla aslında Saigon Commercial'ın %90'ından fazlasına sahip olduğunu söylüyor.

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