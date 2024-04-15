Eski Sevgilisi Açıkladı: Bianca Censori, En Başından Beri Bu Şöhretin Planını Yapıyormuş!

Uzun zamandır başarılı rapçi Kanye West ile olan birlikteliğiyle sık sık adından söz ettiren Bianca Censori, tekrardan gündeme geldi. Bianca Censori'nin eski sevgilisi Nick Forgaine, Bianca'nın aslında en başından beri bu şöhreti planladığını söyledi!

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