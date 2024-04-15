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Eski Sevgilisi Açıkladı: Bianca Censori, En Başından Beri Bu Şöhretin Planını Yapıyormuş!

Eski Sevgilisi Açıkladı: Bianca Censori, En Başından Beri Bu Şöhretin Planını Yapıyormuş!

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 15:16

Uzun zamandır başarılı rapçi Kanye West ile olan birlikteliğiyle sık sık adından söz ettiren Bianca Censori, tekrardan gündeme geldi. Bianca Censori'nin eski sevgilisi Nick Forgaine, Bianca'nın aslında en başından beri bu şöhreti planladığını söyledi!

Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
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Kanye West ve Bianca Censori çiftini duymayan yoktur diye düşünüyoruz. İkili, hem kıyafetleriyle hem de ilginç magazin skandallarıyla sık sık adlarından söz ettiriyorlar.

Kanye West ve Bianca Censori çiftini duymayan yoktur diye düşünüyoruz. İkili, hem kıyafetleriyle hem de ilginç magazin skandallarıyla sık sık adlarından söz ettiriyorlar.

Hatırlarsanız Bianca Censori, giydiği 'fantezi' şortuyla geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmiş ve ikilinin ilişkisi adeta bir merak konusu olmuştu.

Hatırlarsanız Bianca Censori, giydiği 'fantezi' şortuyla geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmiş ve ikilinin ilişkisi adeta bir merak konusu olmuştu.

Anlatmıştık👇

Peki Bianca Censori'nin tüm bu şöhreti önceden planladığını biliyor muydunuz?

Peki Bianca Censori'nin tüm bu şöhreti önceden planladığını biliyor muydunuz?

Evet yanlış duymadınız! Bianca'nın aslında bu şöhreti planladığını ve aslında tam yaşamak istediği şey olduğunu, eski erkek arkadaşı Nick Forgaine açıkladı.👇

Evet yanlış duymadınız! Bianca'nın aslında bu şöhreti planladığını ve aslında tam yaşamak istediği şey olduğunu, eski erkek arkadaşı Nick Forgaine açıkladı.👇

"Bianca her zaman için Melbourne'den daha fazlasını hayal etti. İkimiz de bunu biliyorduk. Bir keresinde Amerika'ya gitmiştik ve bana bir gün burada yaşayacağını söylemişti."

"Bianca her zaman için Melbourne'den daha fazlasını hayal etti. İkimiz de bunu biliyorduk. Bir keresinde Amerika'ya gitmiştik ve bana bir gün burada yaşayacağını söylemişti."
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"Bianca son derece yetenekli ve ünlü bir mimar olma hayalinin peşinden gitmek için bir adım attı ve bunu başardı. Tabii ki onları destekliyorum. Bianca Kanye ile mutluysa ben de onun adına mutluyum."

"Bianca son derece yetenekli ve ünlü bir mimar olma hayalinin peşinden gitmek için bir adım attı ve bunu başardı. Tabii ki onları destekliyorum. Bianca Kanye ile mutluysa ben de onun adına mutluyum."

"İlişkilerim konusunda her zaman destekleyici olmuştur. Onlara en iyisini diliyorum ve bunun gerçek bir aşk hikayesi olmasını umuyorum."

"İlişkilerim konusunda her zaman destekleyici olmuştur. Onlara en iyisini diliyorum ve bunun gerçek bir aşk hikayesi olmasını umuyorum."

Bianca'nın eski sevgilisinin Instagram'ında hala Bianca ile fotoğrafları bulunuyor.

Bianca'nın eski sevgilisinin Instagram'ında hala Bianca ile fotoğrafları bulunuyor.

Fotoğraflardan birinde Nick ve Bianca'nın 2015 yılında New York Times Meydanı'nı ziyaret ettikleri, 2017 ve 2018 yıllarında da Melbourne Spring Racing Carnival Oaks gününe katıldıkları görülüyor.

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